Alexis Sánchez borra unos tuits tras recibir cientos de respuestas negativas de aficionados del United

El Manchester United perdió 3-1 ante el Brighton, una dura derrota por la que el equipo de Mourinho ha recibido decenas de críticas. Las críticas han llegado, incluso, a aquellos que no estaban en el partido.

Alexis Sánchez, que no jugó por una pequeña lesión, colgó un mensaje en sus redes sociales en el que anunciaba la creación de su marca de ropa junto a una modelo, un vídeo que no gustó nada a muchos 24 horas después de la derrota en la Premier.

El chileno se vio obligado a borrar los mensajes publicados tanto en su cuenta de Twitter como en su cuenta de Instagram. Estas son algunas de las respuestas que recibió el '7' del Manchester United:

Quit soccer Sanchez!! — Pirio (@pirio_kenneth) 20 de agosto de 2018

Alexis I won't tell you again. Wrong time. — ¹⁰⚡ (@Rashford101) 20 de agosto de 2018

How about you start playing well and delivering mate — Thomas Sankara✊✊ (@Allan_Tshuma) 20 de agosto de 2018

You better score a hatrick when you comeback 🤨 — Itumeleng (@vicexified) 20 de agosto de 2018

Wtf is this. Henríquez is the best Chilean we’ve ever had and he didn’t even play a game. — chris (@mufc_chris) 20 de agosto de 2018