El alcohol estará prohibido en el Mundial de Arabia Saudí 2034

El embajador de Arabia Saudí en el Reino Unido, el príncipe Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud, confirmó que no se podrá consumir alcohol durante la Copa del Mundo en Arabia Saudí en 2034. En una entrevista con el canal de televisión LBC, el diplomático saudí señaló que no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas pese a la disputa del Mundial.

"Cada uno tiene su propia cultura y nosotros estamos contentos de dar la bienvenida a la gente dentro de los límites de nuestra cultura"

"No, no, no habrá alcohol para nada. Como nuestro tiempo, es un país seco. En estos momentos no permitimos el alcohol, pero se puede uno divertir mucho sin alcohol. No es 100% necesario y si quieres beber cuando te hayas ido, adelante, pero nosotros no tenemos alcohol. Cada uno tiene su propia cultura y nosotros estamos contentos de dar la bienvenida a la gente dentro de los límites de nuestra cultura, pero no queremos cambiarla y, además, ¿quién no puede vivir sin beber?", aseguró el embajador.

Fuentes de FIFA habrían dicho dicho al diario The Guardian que no prevén la posibilidad de vender cerveza durante los partidos y que tampoco presionarán al régimen saudí. A diferencia de otros países musulmanes, en Arabia Saudí la venta de alcohol está totalmente prohibida, incluso en los hoteles de lujo, desde que el rey Ibn Saud lo impuso en 1952. Una tienda de Riad empezó a vender alcohol desde enero, pero solo para diplomáticos no musulmanes y bajo estrictos controles y cuotas.

Así que, en definitiva, todo el que acuda al país en 2034 tendrá que adaptarse a una prohibición que ya tiene más de 70 años.

Ya sucedió en Qatar 2022

En 2022, Qatar avisó de la prohibición de beber alcohol en los estadios y en sus alrededores apenas dos días antes del comienzo del torneo, aunque este sí podía adquirirse en hoteles. Esta situación llevó a un problema con la marca de cervezas Budweiser, uno de los principales patrocinadores del evento, que tuvo que conformarse con solo vender cerveza sin alcohol en los campos. A raíz de eso hubo que retirar decenas de miles de barriles, una medida que costó a la FIFA unos 48,4 millones de euros en compensaciones.

