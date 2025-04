El alcalde de Ourense desata la polémica con un mensaje sobre los "jugadores negros" del Real Madrid

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, ha vuelto a generar controversia en redes sociales tras la eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League ante el Arsenal. En una publicación en su cuenta de 'X' el edil escribió una reflexión sobre la política de fichajes del club blanco, apuntando directamente al color de piel de parte de su plantilla.

"Que el @realmadrid haya pensado que, por el hecho de fichar a muchos jugadores negros, marcaría la diferencia física en los partidos, es no tener ni idea de fútbol ni de atletismo", escribió el regidor ourensano poco después de la derrota del conjunto madridista por 1-2 ante los 'gunners' en el estadio Santiago Bernabéu.

Otras controversias

El comentario no tardó en viralizarse, generando una oleada de reacciones y críticas en la red social. No obstante no es la primera vez que Pérez Jácome, líder del partido Democracia Ourensana, se ve envuelto en una polémica pública. De hecho, en el pasado ya fue noticia por su decisión de sustituir las ruedas de prensa institucionales por vídeos en su canal de YouTube.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com