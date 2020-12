Agustí Benedito propone derribar el Camp Nou y jugar durante tres años en Montjuic

La carrera por presidir el FC Barcelona ha comenzado y, tras la mediática puesta en marcha de la campaña de Jan Laporta en pleno centro de Madrid, le ha tocado a Agustí Benedito explicar las claves de su proyecto de futuro para el club.

Benedito apuesta por derribar el actual Camp Nou y construir un nuevo estadio, desde cero, en dos posibles ubicaciones.

"Construiremos un estadio nuevo. Vuelvo a 1953, a aquellos socios fueron capaces de construir el mejor estadio del mundo, el Camp Nou, pero ya no lo es y con el 'Espai Barça' tampoco lo sería. Y el mejor club del mundo merece el mejor estadio del mundo", ha apuntado Benedito.

Benedito cree que la reforma del 'Espai Barça' "podría acabar costando más que un estadio nuevo por completo". Ese nuevo estadio tendría dos posibles ubicaciones, donde está actualmente el Camp Nou o en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

"Derribar el Camp Nou y construir el nuevo estadio en el mismo lugar conllevaría que durante unos tres años el Barça tendría que jugar en el Estadi Olímpic, ampliado para dar cabida al socio. O hacemos el esfuerzo, o nos estamos 8-9 años con obras y con incidencia en las asistencias", apeló.

"La segunda opción es hacer el estadio en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y reubicar la Ciutat Esportiva. Se levantaría el mejor estadio del mundo a las puertas de Barcelona. En lugar icónico", comentó.

Para ello, en los primeros 12 meses del mandato, promete hacer un nuevo referéndum, como el que en 2014 aprobó el 'Espai Barça'.

"Haremos un referéndum para que sean los socios del Barça quienes tomen la decisión de dónde se debe construir el mejor estadio del mundo, en Les Corts con el sacrifico de jugar en otro estadio, o en Ciutat Esportiva", concluyó.

Es consciente de que esta proclama preelectoral puede costarle votos, pero asegura que el problema del socio es desconocer los detalles de un 'Espai Barça' que cree que se iría a los 8-9 años y que acabaría costando prácticamente lo mismo que su propuesta de estadio nuevo, que valora, junto a la construcción de un nuevo Palau Blaugrana, en unos 900 millones de euros.

"Si no gano las elecciones porque no entienden esta propuesta, ya me está bien. Pero es que el socio no sabe la verdad del 'Espai Barça'. No explican las cosas por miedo. Si el socio sabe el qué, creo que estará de acuerdo. Es irse tres años a Montjuïc o nueve años de grúas y cambios de asiento", comparó.