Un aficionado llama "pesetero" a Alex Fernández y se baja del coche para pedir "respeto": "Estamos todos jodidos, yo siento el Cádiz"

El Cádiz consumó su descenso a segunda división este domingo tras empatar (0-0) ante Las Palmas en el encuentro de la jornada 37 disputado en el estadio Nuevo Mirandilla. El milagro no se produjo y el conjunto gaditano regresa a la división de plata del fútbol español tras cuatro temporadas en Primera. Un triste final para un Cádiz que ha pagado el lastre de medio año sin conocer la victoria.

Después del partido de este domingo se produjo un tenso momento entre un aficionado del Cádiz y Álex Fernández, centrocampista del equipo gaditano, en los exteriores del estadio Nuevo Mirandilla. Toda la secuencia fue captada por las cámaras de El Chiringuito. Un aficionado del Cádiz llama "pesetero a Álex Fernández y el jugador se baja del coche y se va en busca del hincha para recriminarle sus palabras.

"¿A qué viene eso? ¿Quién se va al Betis? Lo primero que hay que tener es respeto. Que yo aquí he jugado en segunda división también. He jugado en segunda división y no se me caen los anillos por jugar en segunda división. Yo siento el Cádiz y estamos todos jodidos, muy jodidos. ¡Un respeto!", le responde Álex Fernández al hincha del conjunto gaditano.

Manuel Vizcaíno reconoce que se han hecho "cosas mal"

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, aseguró que es la "primera vez" que soporta un descenso de categoría y que le "duele muchísimo".

Vizcaíno admitió que han hecho "cosas mal" y anticipó que la plantilla "tiene que ser removida", añadiendo que quien se ha equivocado ha sido él. El presidente del Cádiz lamentó los "insultos que ha habido" aunque reconoció comprender a quienes "se cabreen" porque el Cádiz perdió o haya descendido.

