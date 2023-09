La afición arropa a las campeonas del mundo en Oliva: "Merecen que las escuchen"

Cientos de aficionados se congregaron este miércoles a las puertas de las instalaciones de Oliva Nova Sports para mostrar su cariño a las jugadoras de la selección femenina de fútbol antes de su primer entrenamiento bajo las órdenes de Montse Tomé. Los seguidores las aplaudieron y se hicieron fotos con ellas. Una muestra de cariño y apoyo en un momento difícil para las campeonas del mundo. "Merecen la consideración y que las escuchen, estamos con ellas", aseguraban.

Entre la afición había un grupo de niñas entusiasmadas que insistían en que "son referentes" y "ojalá lleguen a ser como ellas". Una de las jugadoras más aclamadas fue Alexia Putellas, pero la jugadora no se mostró muy alegre. De hecho, comentaba que "no me quedo precisamente por estar a gusto".

Otra de las más buscadas y que no dudó en hacerse fotos fue Olga Carmona. la goleadora de la final del Mundial contra Inglaterra.

Los cambios en la Federación

Después de una concentración caótica el martes y un acuerdo sellado a altas horas de la madrugada, todas las jugadoras convocadas han decidido quedarse salvo Mapi León y Patri Guijarro, las dos futbolistas que ya habían renunciado a disputar el Mundial por sus discrepancias con Jorge Vilda.

Ahora, las jugadoras ponen rumbo a Suecia para jugar el viernes la Nations League, después de ver que las primeras medidas del acuerdo ya se han puesto en marcha, como les prometió el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, "de forma inmediata".

Por el momento, esta noche se ha ordenado el cese del secretario general, Andreu Camps, considerado mano derecha de Luis Rubiales. En un comunicado, la RFEF informó de que no se nombrará un nuevo secretario general y "las funciones serán asumidas de forma interina por Elvira Andrés y Alfredo Olivares hasta la finalización del proceso electoral". Pedro Rocha, actual presidente interino de la Federación, se ha encargado de comunicar la decisión a Andreu Camps.

Su destitución era una de las más reclamadas por su cercanía con la forma de dirigir de Luis Rubiales y ahora hay dudas sobre la continuidad de la recién nombrada seleccionadora, Montse Tomé. Es seguro que dirigirá los próximos dos partidos pero su futuro tras esa fecha está en el aire.