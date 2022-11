Aduriz: "Veo a De Gea perfectamente, como siempre"

El delantero de la selección española Aritz Aduriz ha destacado que ve a su compañero de equipo David de Gea "perfectamente" después de que una testigo protegida le haya implicado en la causa en la que se investigan las presuntas actividades ilícitas del empresario vasco Ignacio Allende Fernández, alias 'Torbe'.

"Lo voy a decir una vez. Le veo perfectamente, como siempre, pero no vamos a hablar absolutamente nada del tema y os lo agradecería que no preguntarais más sobre el tema", declaró el jugador del Athletic en una rueda de prensa desde la concentración en la isla gala de Ré, esquivo en cuanto al escándalo salido a la luz este viernes.

El ariete de la selección respondió a las preguntas sobre el arranque de la Eurocopa y el papel de España, y admitió que es un "auténtico privilegio" formar parte de los 23 convocados para la Eurocopa de Francia.

"Pienso que la selección tiene unos jugadores de un nivel increíble. Es una maravilla estar con ellos y es un pequeño máster de fútbol", aseveró.

"Jugar de delantero aquí es un auténtico privilegio. El juego tiene unos matices muy especiales pero, cuando los balones llegan, llegan en muy buenas condiciones", enfatizó el atacante, deseoso de que arranque cuanto antes su primer torneo oficial con la Roja.

"Tengo muchísimas ganas. No me lo esperaba, hasta hace bien poquito no pensaba que iba a estar aquí. Estoy expectante y con muchas ganas de que empiece todo ya", desveló, ansioso por aprovechar al máximo los minutos de los que goce en la competición.

En el 11 ideal de veteranos

Además, Aduriz fue incluido en el 11 ideal de veteranos de la UEFA. "Ojalá pueda demostrar que merecía estarlo", apuntó, a expensas aún de la decisión final que tome el seleccionador Vicente del Bosque sobre la primera alineación en la Euro 2016. Sobre este primer encuentro contra la República Checa, el actual 'pichichi' nacional afirmó que su mentalidad está focalizada ahí.

"Todos los partidos necesitan su planificación y su proceso. Nosotros lo hemos empezado, intentaremos prepararlo lo mejor posible y en ese proceso estamos. Hemos visto algún vídeo y en estos días profundizaremos mucho más. Hay que combinar conocer al rival con ser nosotros mismos", concluyó.