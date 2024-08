La exmujer de Ralf Schumacher arremete contra el piloto tras conocer su homosexualidad: "Me robó mis mejores años"

El expiloto de automovilismo y hermano de Michael Schumacher, Ralf Schumacher hizo pública su homosexualidad en junio, a través de redes sociales. Un mes después, su exmujer, Cora Brinkmann ha estallado contra él por pensar "solo en sí mismo".

El medio alemán 'Der Spiegel' ha publicado una entrevista de la actriz en la que ha admitido que el anuncio de Schumacher "fue como una puñalada en el corazón", ya que un declaración como esa "siempre afecta a quienes te rodean, incluida la exesposa con la que tuviste un hijo".

"Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto. Durante su trayectoria en la Fórmula 1, hubo muchos rumores en el paddock. Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó, diciéndome que estaba imaginándome todo y que lo mismo necesitaba ayuda psicológica", ha recriminado Cora Brinkmann.

En esta dirección, la alemana se ha preguntado "si alguna vez la amó": "Hoy me siento utilizada durante el matrimonio. Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba? Confié ciegamente en él y por eso su palabra era ley para mí", ha comentado la alemana.

¿Qué opina su hijo?

Ralf Schumacher y Cora Brinkmann estuvieron casados desde el 2001 hasta el 2015. El hijo de ambos, David Schumacher, de 22 años, apoya en su padre "al 100% en su decisión.

En la publicación de su padre, comentó unas palabras de apoyo: "Estoy muy feliz de que finalmente hayas encontrado a alguien con quien realmente te sientes muy cómodo y seguro... Estoy cien por cien detrás de ti papá y te deseo todo lo mejor. Felicidades".

El anuncio de Schumacher

El alemán presentó a su nuevo novio en su cuenta de 'Instagram' con una fotografía en la que ambos se encuentran abrazados mientras miran el atardecer desde un barco. Schumacher acompañó la imagen con una romántica frase: "Lo más hermoso de la vida es cuando tienes a tu lado a la pareja correcta con la que puedes compartir todo".

Con este anuncio, Ralpf Schumacher, se ha convertido en el cuarto piloto de la historia de la Fórmula 1 en decir públicamente que forma parte del colectivo LGTBI+, siguiendo los pasos de Mike Beuttler, Lella Lombardi y Mário "Nicha" de Araújo Cabral.

