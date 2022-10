La escaladora Michelle Kadatz cuenta cómo sobrevivió durante 22 minutos enterrada bajo 4 metros de nieve

¿Se puede sobrevivir tras quedar enterrado bajo 4 metros de nieve? La mayoría de alpinistas y esquiadores saben que las posibilidades de salir con vida de una situación tan extrema como esa son mínimas, pero la escaladora Michelle Kadatz lo logró.

Para poner en contexto todo hay que retroceder a la primavera de 2028, en concreto al 4 de mayo de aquel año. Ese día Michelle Kadatz decidió salir de excursión junto a Tim Banfield y Maia Schumacher en el Valley of the Ten Peaks, en el Banff National Park de Canadá.

Un día de mucho frío (-18ºC), como explica Michelle en un vídeo publicado en el canal de Youtube de Mammut.

"No debería subestimar lo cerca que estuve de la muerte"

"La gente que queda enterrada más de dos metros en la nieve no sobrevive, y había por lo menos el doble de cantidad y profundidad", relata Michelle Kadatz al comienzo del vídeo.

"No debería subestimar lo cerca que estuve de la muerte", reconoce Michelle Kadatz.

"Siempre he escalado por mi cuenta porque así lo he querido. No hay una explicación lógica por la que hacemos esas cosas porque realmente no tienen sentido", cuenta Michelle Kadatz.

"Era un día bastante típico, saliendo con algunos amigos. Mis amigos, Tim y Maia. Hacía mucho frío cuando empezamos el día, una temperatura de -18ºC", relata Michelle Kadatz.

Tim Banfield reconoce que no hubo nada aquel día que le advirtiera de que no debían estar allí.

"No hay un lugar realmente seguro para volver a subir esa pendiente. Es solo una gran pendiente alpina que tiene entre 30 y 40 grados. Sospeché que iba a ser profundo, pero nunca sospeché que iba a ser lo que terminó siendo. De repente, veo un gran alud y estaba exactamente donde pensaba que estaba Michelle", indica Tim Banfield.

Iban a escalar algunas líneas de hielo en Moraine Lake y a esquiar. De repente, una avalancha se llevó por delante a Michell Kadatz. Ahí comenzaron de verdad los problemas para Michelle Kadatz.

"Estaba esperando a que Tim pasara el collado y sentí que algo andaba mal", recuera Michelle.

"Sabía que teníamos que abrir una vía aérea porque no había manera de sacarla en un tiempo razonable. El porcentaje de probabilidad de supervivencia bajo dos metros de nieve es del 3%", explica Tim.

"Si me hubiera rendido y simplemente dejado ir, tal vez hubiera muerto"

"Cuando me quedé enterrada, vi a mis amigos que habían muerto recientemente en las montañas. Uno de mis amigos empezó a hablarme. Si me hubiera rendido y simplemente dejado ir, tal vez hubiera muerto", recuerda Michelle Kadatz.

"Me sentí súper desesperada porque todo lo que había leído y visto me decía que no la íbamos a sacar", reconoce Maia Schumacher.

"Creo que estuve enterrada durante 22 minutos. En retrospectiva, no deberíamos haber estado allí. Deberíamos habernos dado la vuelta. Normalmente, tomaría nota de eventos de viento masivo o eventos de nieve, pero no estuve aquí durante todo el invierno, por lo que no tenía una buena comprensión de la capa de nieve", reconoce Michelle Kadatz.

"Si la temporada fuera un libro y no has estado esquiando, hacerlo al final es como irte al último capítulo: no sabes cómo ha ido todo para llegar hasta allí y por lo tanto no conces realmente el estado de la nieve", reconoce Tim Banfield.

"Hay que hablar de estos y de los errores que se cometen. Espero que la gente pueda aprender algo de esto. No debí subestimar lo cerca que estaba de la muerte", concluye Michelle Kadatz.