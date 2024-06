Enrique Camoeiras, boxeador a los 67 años: "Me da seguridad y autoestima"

"Estoy más cerca de los 70 que de los 60", cuenta entre risas. Y no, nadie lo diría. Enrique Camoeiras tiene 5 cinturones negros: taekwondo, yudo, kung-fu, full contact y kick Boxing. A día de hoy practica boxeo todos los días de la semana, come bien y se mantiene activo: "la clave es no parar después de jubilarte".

Claro que el concepto de no parar de este orensano es bastante amplio. No para, literalmente. Quedamos con él en el Centro de Entrenamiento Turbo, gestionado por Manu Míguez, cinco veces campeón de España, y su pareja, Luzia Piñeiro, también boxeadora y entrenadora. "A Manu le conozco desde que nació, yo ya iba al gimnasio de su padre y él venía en el carrito", cuenta Quique. Manu sonríe a su lado. "Para mi es un orgullo tenerle aquí en el Centro, no hay mucha gente que pueda decir que a los 67 entrena boxeo todos los días".

"Quería entrar en la Policía"

La afición de Quique viene de lejos. "Yo siempre fui poca cosa, quería entrar en la Policía y no daba porque no tenía la altura. Entonces había una cláusula que decía que si tenías un cinturón negro podías entrar igual así que me puse". Vaya que si se puso. Lo sacó y entró en la Cuerpo. Fue el primero. Después vinieron otros cuatro.

"Las artes marciales me vinieron muy bien en situaciones difíciles a lo largo de mi carrera", nos cuenta. Pero aún así quiere dejar claro que la violencia no es la manera de solucionar los problemas. "La mejor pelea siempre es la que no se tiene".

Para Quique las artes marciales han sido fundamentales en su vida. Le han ayudado a nivel físico pero sobre todo a nivel psicológico. "Me han dado seguridad y autoestima". Y es en esto en lo que quiere hacer hincapié. A día de hoy imparte clases de defensa personal a mujeres: "cuando sabes lo que tienes que hacer ante una situación de peligro estás más tranquilo".

Boxeo para gestionar la ansiedad

Cada vez son más las personas que utilizan este deporte para gestionar la ansiedad y canalizar el estrés. "Aquí en Turbo tenemos mucha gente que viene a hacer boxeo sin contacto, por ejemplo", cuenta Luzia. Ella empezó precisamente por eso y ya lleva siete años: "Después esto engancha".

Asegura que Quique es un referente para todos y que su energía se transmite. Por ello se consideran muy afortunados de contar con él.

Un gran equipo, sin duda, que transmite a la perfección el amor por este deporte y que, además de atesorar títulos nacionales e internacionales, forma una gran familia.

