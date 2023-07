Clavadistas se lanzan desde un acantilado... ¡a 27 metros de altura!

Polignano a Mare ha sido el escenario que ha acogido este fin de semana una nueva parada en la Red Bull Cliff Diving World Series 2023, la competición de clavadistas más espectacular del mundo. En un paraíso de la costa italiana, desde una azotea del casco antiguo y a 27 metros sobre el nivel del mar, así han realizado los saltos y piruetas los 21 participantes de esta prueba.

Un total de doce hombres y nueve mujeres, divididos en dos pruebas diferentes han competido por salir campeones ante la atenta mirada de los más de 40.000 aficionados que se acercaron a esta localidad de la costa italiana para presenciar el evento sobre el mar Adriático: "Estoy realmente feliz por cómo ha ido. Ha sido una gran competición, con toda esta gente salí muy motivada", explicaba Xantheia Pennisi, tercera clasificada en la prueba femenina.

" Ha sido una gran competición, con toda esta gente salí muy motivada"

Pese a la belleza del paisaje y lo apetecible que parecen las vistas desde la azotea en la que estaban situadas las pasarelas para los participantes, no ha sido el mejor lugar para esta práctica. El viento ha sido el mayor obstáculo que se han encontrado: "Este sitio es muy ondulado y con mucho viento. Mi primera competición profesional fue aquí y desde entonces he aprendido mucho. Creo que me he adaptado muy bien y quizá haya sido eso lo que me ha dado una ligera ventaja respecto a los demás", confesaba Aidan Heslop. El británico demostró conocer bien la zona y se llevó la máxima puntuación de los jueces con dos inmersiones espectaculares que le sirvieron para poder bañarse también en champán.

"Este sitio es muy ondulado y con mucho viento. Creo que me he adaptado bien"

Esta edición también tuvo representación española. El canario Carlos Gimeno no tuvo premio, terminó en quinta posición en la tercer evento del mundial este año. La siguiente parada será Japón, el próximo 3 de agosto en Takachiho, en lo que será la primera de la segunda y última parte de la temporada.