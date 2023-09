Vuelta ciclista a España 2023: Perfil y recorrido de la etapa 21 Hipódromo de la Zarzuela > Madrid

La Vuelta ciclista a España finaliza este domingo en Madrid, donde Sepp Kuss (Jumbo-Visma) llegará vestido de rojo como ganador de la ronda española. La etapa 21, entre el Hipódromo de La Zarzuela y Madrid, recorrerá 101,1 km y será un homenaje para un Kuss que sumará su primer gran triunfo en una de las tres grandes.

La etapa de este domingo no tendrá mayor aliciente qué ver quien se impone en el presumible sprint en el que finalizará el recorrido y la Vuelta a España 2023 en el centro de la capital de España. Jonas Vingegaard y Primoz Roglic completaran un podio histórico para el Jumbo.

Recorrido de la etapa 21 de la Vuelta a España 2023

La etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España partirá del Hipodromo de la Zarzuela y pasará por el barrio de Carabanchel, Usera, Plaza de Legazpi, Camino del Pozo del Tío Raimundo, Barrio de Vallecas, San Bals, Calle Alcalá, Plaza Manuel Becerra y centro de Madrid.

Kuss: "Ha sido un desafío más mental que físico"

El estadounidense Sepp Kuss, virtual ganador de la Vuelta a España, ha reconocido comenzó a creer en que la victoria era posible tras la etapa del Tourmalet y la contrarreloj de Valladolid.

"Empecé a creer en la victoria final después de la etapa del Tourmalet y tras la contrarreloj. En la crono pude hacer un rendimiento 10 veces más de lo esperado. También en el Tourmalet, donde me encontré con mucha confianza, así como en los días siguientes", explicó Kuss.

"Vine siendo un gregario. No llegué a Barcelona con la idea de ganar. Pero ahora estoy en esta posición, he descubierto cosas sobre mi mismo, mis capacidades en las grandes vueltas, y me gustaría intentarlo más veces. Tengo claro que debo seguir con mi función de gregario", admitió el estadounidense.

Horario de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España 2023

La última etapa de la Vuelta a España 2023 arrancará a las 16:19 horas desde el Hipodromo de la Zarzuela y la llegada se estima a las 20:07.

Clasificación general de la Vuelta a España 2023

1. Sepp Kuss 74h23'42"

2. Jonas Vingegaard a 17"

3. Primoz Roglic a 1:08

4. Juan Ayuso a 3:44

5. Mikel Landa a 4:03