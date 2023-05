¿Se pueden evitar las caídas en el ciclismo de competición?

No hay día que no veamos en una carrera ciclista una caída, un amago de irse al suelo o simplemente una montonera... ¿Ha pasado siempre o sucede ahora con más frecuencia que antes? Hemos analizado con un experto qué se puede mejorar en las etapas de las grandes vueltas para que se reduzcan los accidentes.

El gran Eduardo Chozas atiende a Antena 3 Deportes

El exciclista Eduardo Chozas ha atendido a Antena 3 Deportes para hablar de esto, el madrileño tiene en su haber 4 victorias de etapa en el Tour de Francia y 3 en el Giro de Italia y dos sextos puestos tanto en el Tour como en la Vuelta España.

"El ciclismo es un deporte peligroso"

Últimamente el cuerpo a tierra está muy de moda en el ciclismo: "Las caídas son algo que está intrínseco en el ciclismo, es un deporte peligroso y es algo que el ciclista asume", explica Eduardo Chozas, exciclista y experto en ciclismo.

Ojo al diseño de las etapas

Pues bien, las caídas de los ciclistas en las Grandes Vueltas pueden producirse por múltiples factores, uno de ellos es el diseño de las etapas. "Cuando va un pelotón de cara a meta y ves esas isletas metidas hasta el último kilómetro... ahí sí que te jugas la vida", nos cuenta el experto.

"Hay que tener una llamada de atención con el público"

Por otra parte, el público también provoca alguna que otra, especialmente en aquellas etapas de montaña en la que cientos e incluso miles de aficionados se agolpan en un tramo pequeño de carretera. La mayoría de ellos quieren animar al ciclista pero otros se pasan de la línea y quieren acercarse demasiado o incluso tocar y empujar al deportista. Por esta razón alguno necesita un engrasado rápido: "Hay que tener una llamada de atención, es como cuando vas a ver un rally, no te puedes poner al borde de la carretera porque te juegas la vida, en el ciclismo pasa lo mismo".

La falta de experiencia de los ciclistas, otra de las razones

No obstante, la culpa a veces también es de los propios deportistas ya que varios de ellos se ponen a veces el maillot de Fittipaldi: "Estas cosas pasan más cuando el ciclista está empezando porque no ves el miedo, el riesgo... ocurre cuando estás en las categorías inferiores pero no se puede ser un temerario".

En el ciclismo también hay 'VAR'

Eso sí, los mismos ciclistas tienen que andar con cuidado porque hay un radar que les puede cazar. El 'VAR' también existe en este deporte: "Todas las imágenes están a disposición del jurado técnico y si en algún momento ven alguna maniobra pueden sancionar con las imágenes", concluye nuestro experto. Son vídeos a los que ojalá no haya que recurrir porque... mejor que el mundo del ciclismo vuelva a ir rodado.