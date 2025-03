Milimétrica y emotiva victoria de Juan Ayuso ante Primoz Roglic en La Molina

Juan Ayuso certificó en La Molina, donde finalizó la tercera etapa de la Volta a Catalunya 2025, que a día de hoy es el ciclista más en forma del pelotón. El ciclista del UAE superó en un final tremendo a Primoz Roglic (Red Bull) en la estación de esquí pirenaica y se convirtió en el nuevo líder de la ronda catalán a falta de cuatro etapas para el final. Ayuso es líder con seis segundos de ventaja asobre Roglic, 11 sobre Mikel Landa y 14 sobre Enric Mas.

El ciclista alicantino sumó la quinta victoria de la temporada y demostró su gran momento de forma, superando en un final de infarto a todo un campeón de cuatro Vueltas a España y un Giro de Italia en el repecho final de La Molina, donde el también español Miquel Landa (Soudal Quick-Step) terminó tercero.

"Es una victoria muy importante. El jueves perdí a mi tía y en los últimos dos kilómetros pensaba que tenía que ganar sí o sí. Y lo he dado todo hasta la línea de meta y he podido ganar", reconoció Juan Ayuso.

"Es un final siempre muy difícil, con una curva a izquierda que hay que tomarla con cabeza, yo no lo he hecho. Por suerte venía remontando por el exterior y he podido pasar", señalo el ciclista del UAE sobre el ajustado final en lo alto de La Molina.

"Como siempre digo hay ciclistas muy fuertes y no es ni mucho menos fácil ganar", señaló Roglic tras finalizar segundo.

Juan Ayuso, que viene de ganar la Tirreno Adriático, ha apuntado que la razón principal de su buen momento es que este año no está teniendo ningún contratiempo en forma de lesión o enfermedad.

"Creo que es el primer año desde 2022 que no tengo problemas, tuve muchos de ellos en 2023 y 2024 por lesiones o estar enfermo. Este es el primer año que estoy trabajando sin ningún contratiempo. Todavía tengo 23 años y cada año voy mejorando", ha analizado Juan Ayuso.

La etapa de este miércoles, con 218,6 km, es la más larga de la actual edición de la Volta a Catalunya y la primera de las tres etapas de montaña que decidirán al ganador de la ronda catalana. Este jueves, segundo asalto para los escaladores con una etapa de 188,7 kilómetros entre Sant Vicenç de Castellet y Montserrat Mil·lenari.

El viernes se celebrará una etapa llana de 172 kilómetros entre Paüls y Amposta, antes de la traca final del sábado, con 159 kilómetros de batalla pirenaica entre Berga y Queralt. La Volta a Catalunya finalizará el próximo domingo 30 de marzo con una etapa con salida y final en Barcelona.

Un final tremendo en La Molina

Roglic fue el primero en atacar en el último repecho del ascenso a La Molina. Contestó Ayuso y cuando parecía que el ciclista del UAE se llevaría la victoria, el esloveno lo volvió a probar con un hachazo final que dejó todo en el aire. Pero la 'photo finish' desveló la incógnita.

Juan Ayuso reinó en La Molina y certificó su primoroso estado de forma. El español es el gran favorito para llevarse una Volta a Catalunya que se presenta apasionante en sus últimas cuatro etapas.

