El ciclista Nairo Quintana sufre un atropello mientras entrenaba para el Tour de Francia

El ciclista Nairo Quintana ha salido ileso tras sufrir un accidente mientras entrenaba en Boyacá. El colombiano fue atropellado por un coche y después, aún con el susto en el cuerpo, lo contó a través de sus redes sociales.

El corredor del Arkea-Samsic relató lo ocurrido a los agentes de policía y después fue atendido por su médico personal, aunque no sufrió heridas graves más allá de varios golpes en las piernas.

"Se vino detrás, no tuve cómo verlo ni nada, iba por la línea blanca y me atropelló. Tengo un pequeño raspón, un golpe en la rodilla derecha y otro golpe en el muslo izquierdo, que fue donde choqué contra el espejo retrovisor del vehículo que me atropelló", ha dicho el ciclista de 30 años en las redes sociales.

Nairo Quintana, se sometió a varias prueba para descartar cualquier tipo de lesión tras el accidente, se prepara para un Tour de Francia inédito por la crisis del coronavirus. El colombiano, uno de los líderes de su equipo, cuenta con victorias en grandes rondas como el Giro de Italia (2014) y la Vuelta a España (2016).

En el Tour de Francia, Quintana ha acariciado la victoria en dos ocasiones, finalizando en segunda posición y también ha sido tercero en una de las ediciones de la famosa ronda gala.