Carrera Nochebuena Gijón 2019: Horario, recorrido y recogida de dorsales

Toda la información de una de las carreras populares de las fiestas de Navidad, la Carrera Popular de Nochebuena de Gijón 2019. Son 5.000 metros de recorrido sin prácticamente desnivel, eso sí, por asfalto. La organiza el CD Estadio Gijón y PDM Gijón. Pueden participar todos, federados y no federados que tengan 14 años como mínimo, hasta 2.200 en la carrera de adultos y 800 en las categorías menores. No hay controles de paso ni tiempo máximo. Tampoco está homologada la distancia de la carrera de Nochebuena de Gijón.

La carrera popular de Gijón por Nochebuena se celebra el 24 de diciembre de 2019. La prueba principal comenzará a las 11:00 h y la carrera infantil partirá a partir de las 11:45 h. Los participantes de esta prueba se dividen en varias categorías: Sub 16 (2004-2005), Sub 18 (2002-2003), Sub 20 (2000-2001), Sub 23 (1997-1999), Senior (1996 – 34 años), Máster 1 (35-44 años), Máster 2 (45-54 años), Máster 3 (55 años en adelante) y Especial.

La carrera de Nochebuena de Gijón transcurre fundamentalmente por la avenida Justo del Castillo y la avenida Albert Einstein. Tiene un desnivel de 20 metros acumulados (10m subida + 10 m bajada) y se corre a una altitud máxima de 15 metros y mínima de 5 metros.

Para poder participar en esta carrera popular de Navidad, deberás inscribirte en la web de la carrera de Nochebuena de Gijón. Tienes de plazo hasta el hasta el 19 de diciembre a las 23:59 h. El precio de la inscripción para adultos es de 6€ y para menores participantes en la carrera infantil es de 2€. Si deseas correr con un dorsal personalizado el plazo de inscripción en la Carrera de Nochebuena de Gijón es hasta el 18 de diciembre a las 23:59 h.

Los ganadores de la Carrera popular de Nochebuena de Gijón recibirán trofeos (puestos de honor) y gorros de Papá Noel, además de un Papá Noel de chocolate. La entrega de trofeos se realizará al finalizar la carrera a las 13:00 h.

Durante la carrera de Nochebuena existirá un punto de avituallamiento de agua y bebidas isotónicas en la meta. En el CD Las Mestas, los corredores podrán disponer de ropero, vestuario y duchas.

Cada uno de los corredores de la Carrera de Nochebuena de Gijón cuenta con un dorsal y un chip para medir la prueba. La recogida de dorsales se realizará en el módulo bajo grada de la pista de atletismo de Las Mestas el día 23 de diciembre de 18 h. a 21 h y el propio día de la carrera desde las 9:00 h. hasta 15 minutos antes de la salida.