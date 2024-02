Carlos Coello, profeta en su tierra: se proclama campeón del mundo en Cádiz

Carlos Coello ha conseguido por cuarta vez el título de campeón mundial en Muay Thai, aunque esta vez ha sido diferente porque a diferencia de otras ocasiones en las que ha tocado el cielo en otros países, esta vez lo ha luchado en su tierra, Cádiz. Concretamente, el combate fue celebrado en el pabellón de San Felipe de Neri, lugar al que no dudaron en acercarse casi 1.500 personas para mostrarle todo el apoyo a su paisano.

Un deporte poco conocido en España

Este tipo de boxeo no es muy conocido en este país, pero sí en Tailandia, país en el que ha estado viviendo desde 2015 para formarse en este deporte y luchar contra locales. "La mayor parte de mi carrera la he hecho en Tailandia peleando contra locales. Cuando he venido a España, siempre me ha tocado pelear contra luchadores que tenían un estilo más de kickboxing", decía el deportista. Sin embargo, este sábado tuvo la oportunidad de mostrar todo lo que ha aprendido en el país asiático y justo lo hizo frente a Jatuphon Raksapa, tailandés.

El gaditano hizo desatar la locura de los suyos cuando en el cuarto asalto se impuso a su rival por knockout técnico y el árbitro paró la pelea por una lesión en la cara de su rival. De esta forma, el español lograba llevarse el título de campeón del Consejo Mundial (WMC), homologado por la casa real tailandesa.

Un referente del Muay Thai

Con este logro, Coello consigue dar más visibilidad a este deporte en España y plantarse como uno de los principales referentes en esta modalidad. De hecho, desde el 2019 lleva organizando torneos en Cádiz, momentos que aprovecha para poder enseñar los valores de este deporte como un auténtico local. Anteriormente, Coello había ganado el título mundial del peso pluma de la Federación Mundial de Muay Thai y dos cinturones más, el WKN y el ISKA.