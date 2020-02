El cambio de política de algunas marcas con las atletas embarazadas: "Ahora intentan emocionar, contar historias"

En 2014 Alysia Montaño compitió embarazada de ocho meses. La atleta olímpica y bronce mundial sigue ahora en su tercer embarazo entrenándose hasta el último momento.No le ha frenado que importantes patrocinadores le dieran la espalda.

Han aparecido otros que se han fijado también en la maratoniana británica Tina Mi. El problema es que no es algo habitual, como explica la maratoniana Clara Simal, que fue madre hace dos meses.

"Ojalá me hubiera tocado a mí. La falta de ayudas hace que tengas que elegir si dejarlo para poder criar a tu hijo o ponerte a trabajar", explica Clara Simal.

Por eso luchan para que las marcas las apoyen sin tener en cuenta los resultados.

"Si a ti un día no te apetece o no te sientes bien, por qué has de hacer deporte. Oues es día están en casa viendo la tele, que también es positivo", se pregunta Nuria Fernández, exatleta y madre de tres hijos.

Lo han comprendido algunos patrocinadores, que comienzan a fijarse en las atletas embarazadas.

"Las marcas intentan emocionar, contar historias. Cunado yo emociono intento transmitir algo más. Me queda a a laro plazo una mejor reputación e incluso unos mejore números económicos", explica Pablo Burillo, experto en gestión deportiva de la Universidad Europea.