La sorprendente técnica de lanzamiento de Chinanu Onuaku: "La gente está flipando"

El Barcelona se impuso (95-79) al Joventut Badalona en la primera jornada de la Liga ACB en el Palau. Roger Grimau comenzó con buen pie su andadura en el banquillo azulgrana en un partido en el que tuvieron minutos las cuatro nuevas incorporaciones culés: Willy Hernangómez (10 puntos), Darío Brizuela (10), Jabari Parker (13) y Joel Parra (5).

El Joventut también dio minutos a sus tres nuevos fichajes: Chinuanu Onuaku (12), Deshaun Thomas (8) y Andrew Andrews (15). Fue precisamente Onuaku uno de los protagonistas del duelo, no tanto por su actuación general, como sí por su sorprendente e inusual forma de lanzar los tiros libres. Y es que el pívot de 2,08 dejó a los espectadores del Palau alucinados con su lanzamiento de cuchara. Sí, esa técnica de lanzamiento que usan algunos niños cuando no tienen fuerza suficiente para llegar al aro. Así es como lanza el exjugador de la NBA y lo demostró en el segundo cuarto ante el Barcelona.

Chinuanu Onuaku no lo dudó y, cuando se fue a la línea de tiros libres, ejecutó con acierto sus dos lanzamientos. El público del Palau y algunos rivales se quedaron sorprendidos por ese lanzamiento de cuchara, que popularizó Rick Barry en la década de 1970.

Chinuanu Onuaku comenzó a usar esta técnica de lanamiento en los tiros libres en la Universidad de Louisville, una decisión que adoptó por su baja efectividad de acierto lanzando con la técnica habitual. Rick Pitino, su entrenador en aquel entonces, fue quien le propuso al jugador nigeriano un cambio en su técnica de lanzamiento.

"Decidí cambiar de técnica en mi segundo año de universidad. No fue un proceso largo, la verdad, casi de un día para otro. En mi primer año mi porcentaje de acierto en tiros libres había sido un desastre y durante el verano, mi entrenador, Rick Pitino, me propuso el cambio. Me enseñó vídeos de Rick Barry, un jugador que lanzaba así en los 70, lo probé y descubrí que anotaba más, que me iba mejor. Mi segunda temporada ya fue mejor", explicaba el propio Onuaku el pasado viernes en una entrevista al diario El Mundo.