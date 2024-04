Pillan a un árbitro de la Euroliga robando en un aeropuerto

Matej Boltauzer, reconocido árbitro de la Euroliga, está en el ojo del huracán tras haberse hecho públicas unas imágenes en las que se ve al esloveno robando en el Duty Free del aeropuerto de Belgrado. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de diciembre de 2023 tras un Partizán de Belgrado - AS Mónaco y el colegiado fue retenido por ello antes de dejar el aeropuerto Nikola Tesla.

Según las informaciones publicadas Boltauzer hurtó una botella de Tom Ford, un perfume valorado en 221 euros cuando volvía a casa tras arbitrar el Partizan - Mónaco de la Liga regular. Por el delito, fue retenido por la seguridad del aeropuerto antes de irse. Según los informes del caso, el esloveno admitió el robo tras ser detenido.

El diario serbio Republika dijo haber contactado con el colegiado: "No sé nada sobre eso. Lo siento, no puedo hablar", habría contestado al ser preguntado. El medio dijo haberle enviado el vídeo con las imágenes, aunque no obtuvo respuesta del colegiado.

La broma de Matt Janning

Boltauzer, de 49 años, es uno de los árbitros más destacados de la Euroliga, donde lleva pitando desde 2003. De hecho, su último partido fue el polémico primer partido de playoffs entre Panathinaikos - Maccabi, que registró las quejas del equipo griego.

No han faltado las bromas en las redes sociales tras conocer el caso. El jugador del Baskonia, Matt Janning que escribió en X: "¡Este tipo ha estado robando durante años! La Euroliga tiene un montón de árbitros geniales, pero este tipo fue fácilmente el peor y no es difícil mirar y ver por qué".

La Euroliga, competición en la que arbitra Boltauzer, ya ha abierto un expediente disciplinario y ha empezado a recopilar toda la información acreca del suceso del árbitro esloveno que ya está dando la vuelta al mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com