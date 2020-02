Kevin Durant cree que "ni siquiera debería de ser un debate" la marihuana en la NBA: "Ayuda y mejora las cosas"

El alero Kevin Durant ha vuelto a abrir el debate en la NBA sobre el consumo de marihuana con fines terapéuticos dentro de la liga. Otras grandes competiciones estadounidenses como Major League Baseball o la NHL ya han despenalizado a sus deportistas por el consumo de estas sustancias y sus derivados.

"Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate", afirmó Durante en el podcast de los dos ex NBA Matt Barnes y Stephen Jackson, que aseguraron haber consumido marihuana durante su etapa como jugadores profesionales.

Dion Waiters fue uno de los últimos casos de sanción, estuvo 10 partidos fuera de las pistas por haber injerido una gominola de cannabis mientras militaba en Miami Heat. Sin embargo, nombres como Thabo Sefolosha, Nerlens Noel, Larry Sanders o J.R. Smith también se han visto relacionados con este tipo de polémicas.

"Todos en mi equipo toman café todos los días o salen a tomar vino después de los partidos. Toman un trago aquí y allá. La marihuana debería estar a ese nivel", afirmó 'Durantula' para luego sentenciar: "Ni siquiera deberíamos estar hablando de esto. Espero que podamos superarlo".

El dos veces campeón de la NBA (2017 y 2018) con Golden State Warrios fue un paso más allá y abogó por despenalizar los arrestos por delito de posesión de marihuana. "Comencemos a sacarlos de la cárcel. Ese es el siguiente paso", concluyó.