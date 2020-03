Karl-Anthony Towns, jugador de la NBA, desvela que su madre está en coma inducido por el coronavirus

El coronavirus no entiende clases sociales, etnias o nacionalidades. Todos estamos expuestos a caer infectados o que uno de nuestros seres queridos caiga víctima de la enfermedad.

Un ejemplo de esto es el desgarrador y terrible relato de Karl-Anthony Towns, pívot de los Wolves, que ha desvelado que su madre se encuentra en coma inducido por el COVID-19.

En el vídeo subido a su cuenta de instagram, el jugador de la NBA advierte sobre el peligro de este virus y anima a todos el mundo a quedarse en casa y protegerse de esta terrible enfermedad.

A continuación, la transcripción del relato de Karl-Anthony Towns :

"Creo que es importante que todos comprendamos la gravedad de lo que está sucediendo en el mundo en este momento con el coronavirus y creo que mi experiencia en este momento podría ayudar, así que decidió hacer este vídeo y dar una actualización de dónde me encuentro".

"Me dijeron a principios de la semana pasada que mis padres no se sentían bien. Mi primera reacción fue ir a buscar atención médica de inmediato. No hay razón para esperar, solo ir al hospital más cercano y después de un par de días sin mostrar ningún signo de mejora fui de nuevo a un hospital para buscar más evaluaciones".

"Su fiebre (la de su madre) no bajaba y estaba muy incómoda. Además sus pulmones estaban cada vez peor, su tos también empeoraba y tenía problemas para respirar, por eso la tuvieron que poner un respirador".

"Todos los días le dije cuánto la quería. Esto es muy duro para mi y para mi familia. Ella es la jefa de nuestra casa y está en coma inducido médicamente. Desde ese día obviamente no he podido comunicarme con ella. Mi familia me dijo que hiciera este vídeo para que la gente entienda que la gravedad de esta enfermedad es real. Esto no debe tomarse a la ligera. Proteja a sus familias, a sus seres queridos, a sus amigos y a usted mismo, practique el distanciamiento social. Por favor, no esté en lugares con mucha gente, solo aumenta las posibilidades de contraer esta enfermedad. Mi familia y yo vamos a seguir luchando contra esto y vamos a ganar. Espero que mi historia ayude, estoy rezando por cada uno de ustedes. Mi madre es la mujer más fuerte que conozco y sé que ella va a superar esto".