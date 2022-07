Angela Copson, la atleta de 75 años que es capaz de bajar de los 4 minutos el kilómetro

Todos aquellos que piensan que ya van tarde para comenzar a correr deben conocer a Angela Copson, una atleta británica de 75 años que es capaz de bajar de los 4 minutos el kilómetro.

La historia de Angela Copson es increíble y es que en 2007, con 60 años, no se había calzado nunca unas zapatillas de correr. Pero todo cambió cuando su marido sufrió un infarto y el médico el recomendó salir a correr para mejorar su condición física.

Angela Copson comenzó a acompañar a su marido y ahí se inició su romance con el atletismo. Ocho maratones y diez récords mundiales después, Angela es quizá la mejor atleta británica máster.

Y es que Angela Copson volvió a impresionar al mundo del atletismo hace unos días con tres registros estratosféricos: ganó los 800 metros con una marca de 3:07.17 (3:53 el km), en 1.500 con un registro de 6:26.74 (4:18 por km) y en 5.000 metros con una marca de 22:53.55 (4:37 por km).

"Es realmente extraño cómo la enfermedad cambia los caminos de tu vida. Mi marido tuvo mucha suerte porque fue directo al hospital y le operaron del corazón y, aunque nos cambió la vida, fue como una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para empezar de nuevo tanto él como yo", reconoce Angela Copson.

El secreto de Copson está en su exigente entrenamiento (corre al menos 100 kilómetros a la semana) y sus saludables hábitos alimenticios.

"Me encanta la comida saludable: pescado, pollo, verduras, ensaladas, pasta, arroz integral y todas las frutas. No tomo suplementos y tengo la suerte de no tomar ningún medicamento, ya que esto debe declararse en las carreras Masters mundiales y europeas. He probado diferentes geles para maratones, pero encuentro que un tazón de papilla con miel es más beneficioso", explica Copson en unas declaraciones recogidas por el medio 'Diario del triatlon'.