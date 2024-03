Ángel Torres, el snowboarder gallego que necesita una prótesis para seguir compitiendo

La vida del gallego Ángel Torres cambió radicalmente en abril de 2022: "Trabajaba de buzo profesional. Haciendo un trabajo bajo el agua perdí la pierna. Cuando salí del agua ya estaba sin ella. El proceso posterior se planteaba difícil pero me centré mucho en el deporte para tener una recuperación rápida. Era algo que me hacía sentir bien y para la cabeza me vino muy bien", rememora Ángel.

"Me cuesta mucho hacer snowboard con la prótesis que uso para caminar. No está hecha para competir y me provoca muchas caídas y dolores"

Tanta era la pasión por la actividad física que los médicos le llegaron a echar la bronca: "Estuve un mes ingresado y ya a la primera semana de estar en el hospital estaba haciendo flexiones en la habitación y ellos me decían que me podía hacer daño", recuerda entre risas.

Al salir del hospital se propuso el reto de ver si podía continuar practicando algunos de los deportes que tenía como hobbie. Entre ellos el snowboard: "A los dos meses de volver aprender a caminar, conseguí pasar unas pruebas de captación para el equipo de promesas paralímpicas y a partir de ahí entré en el equipo. Llevo ya un año entrenando y compitiendo", explica Torres.

Sin embargo, se tuvo que enfrentar a otro problema: "Me cuesta mucho hacer snowboard con la prótesis que uso para caminar. No está hecha para competir y me provoca muchas caídas y dolores".

Crowdfunding

A raíz de esto, decidió abrir un crowdfunding para hacer frente al coste de una prótesis que sí pueda usar para practicar el deporte: "Aquí en España, la seguridad social no cubre prótesis deportivas, solo para necesidades básicas como puede ser caminar. A mi me la iba pagar la mutua de la empresa donde trabajaba pero al final no pudo ser. Pero como ya la tenía encargada, me tuve que buscar la vida ya que no tenía el dinero suficiente", comenta a Antena 3 Deportes. Hasta ahora pudo comprarse la primera parte de la prótesis, que fueron casi 4.000 euros.

Mientras tanto, Ángel continúa entrenando para conseguir nuevos éxitos. "Mi objetivo es llegar a los Juego Paralímpicos de Invierno que se celebrarán en 2026. Mientras eso no llega, intentaré ganar todo lo que pueda", dice con una sonrisa en la cara.

