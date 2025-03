Ana Peleteiro: "Hace tres días recibí amenazas y coacciones de alguien que apreciaba mucho"

Ana Peleteiro certificó en el Europeo bajo techo de Apeldoorn (Países Bajos) que a día de hoy es la mejor saltadora de triple salto del viejo continente. La atleta gallega voló hasta los 14,37 para sumar un nuevo oro a su increíble palmarés y abrir el medallero para la delegación española. En la zoma mixta atendió a los medios y la atleta de 29 años admitió los malos momentos que ha pasado estos días a nivel personal.

"La Federación está al tanto... Hace unos días recibí un información con amenazas y coacciones de una persona a la que yo apreciaba mucho y nunca es plato de buen gusto", reconoció Ana Peleteiro ante los periodistas.

"Me ha costado mucho esta vez, ha sido muy duro y me he llevado muchas decepciones personales, además de los dolores físicos", admitió la gallega.

"Estar de vuelta, gestionando tan bien la competición como creo que he hecho me hace sentir orgullosa. Tenía muchas ganas de demostrar que Benjamin [Compaoré] es un fantástico entrenador y que hacemos un súper equipo", explicó Ana Peleteiro.

"Hoy me he tenido que sacar los monstruos de la cabeza"

La atleta española explicó que tuvo que hacer terapia para poder competir en el Europeo de Países Bajos.

"Bueno, yo creo que me merezco poder decir que soy buena competidora después de tantos años. Y cada vez disfruto más. Hoy me he tenido que sacar los monstruos de la cabeza. Jamás me he sentido tan baja. Si no llega a ser porque hizo terapia hace dos días y por el colchón de personas que tengo a mi alrededor, creo que no hubiese sido posible. Porque era el día que más complicado lo veía, que menos realmente me visualizaba ganando. De hecho, en mis visualizaciones todo el rato me veía perdiendo. Y pues eso, estoy supercontenta y orgullosa de haberlo gestionado muy bien", explicó Ana Peleteiro.

"A pesar de que siempre me entierran cada dos por tres, soy un poco como el Ave Fénix y me gusta resurgir de las cenizas. Aunque quieran acabar conmigo, gracias al colchón que me rodea salgo más fuerte... Si no llega a ser por Benjamin no sé qué hubiese sido de mí en este campeonato, porque ha sido un mes muy chungo, sobre todo estos últimos días", aseveró Ana Peleteiro.

El próximo objetivo de la campeona de Europa son los Mundiales bajo techo en China, que se celebrarán en dos semanas.

"Afronto ese Mundial con muchas ganas, porque como se ha visto en el primer salto tengo mucho dentro. Sólo espero que la rodilla me respete, porque hoy por la mañana no sabía si iba a poder saltar. Me he levantado con mucho dolor y ahora mismo no sé cómo va a reaccionar la rodilla, pero tengo un gran equipo y me pondrán a tope para China", concluyó Ana Peleteiro.