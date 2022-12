Alexandra Gómez, la subcampeona del mundo de culturismo natural está en Galicia

A las 11:00 de la mañana, Alexandra Gómez ya ha hecho su rutina de entrenamiento diaria. De lunes a viernes, durante una hora y 30 minutos no falla a su cita con las pesas. A eso súmenle realizar 45 minutos de cardio en ayunas. Todo para conseguir un cuerpo esculpido por la autodisciplina, el que le ha llevado a ser subcampeona del mundo de culturismo natural en la categoría sport model pro, y un merecido cuarto puesto en la categoría bikini fitness amateur.

Era la primera vez que se presentaba a un certamen internacional, por eso, cada vez que recuerda lo vivido se le "ponen los pelos de punta". "Tengo dos niños, de 9 y 5 años, que ya se han acostumbrado a este estilo de vida", comenta orgullosa. "Cuando llego a casa me preguntan: mamá, dónde está el trofeo?", se ríe y recuerda que "corría con el carrito de los niños" para estar en forma. Su familia es su gran motivación, los que la apoyaron para dar ese salto que ella necesitaba, "veía mi cuerpo en el espejo y no me terminaba de convencer, me gustaba, pero me faltaba algo… y era competir!".

La nutrición, clave

Tiene una nutricionista en Barcelona que le ayuda con todo, "soy muy estricta, tengo que comer 150 gramos de pollo y es eso", dice Alexandra, que ni más ni menos, lo que le mandan. "A veces puedes ir a la playa y comer fuera, tomarte un helado con tus hijos…, pero no, voy con mi tupper y, ahora, ellos ya con el suyo". En su casa todos hacen ejercicio, "el que sea, pero en casa todos hacemos deporte".

Cualquier parte de su cuerpo está trabajada. Duda entre cuál es el músculo que más le gusta, pero se decide por la espalda, y eso que antes no se "fijaba tanto en ella". A la gran pregunta de por qué se decidió por escoger este deporte, ella lo tiene claro "y por qué no?". Y a ver quién le quita ahora la razón a la subcampeona del mundo.