Alejandro Gómez, diagnosticado con un tumor cerebral inoperable: "Que me recuerden como una buena persona"

Al atleta Alejandro Gómez, tres veces olímpico, le han diagnosticado un tumor cerebral inoperable. El atleta está ingresado en el hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo debido a la rápida evolución de la enfermedad.

Alejandro fue con 21 años a los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y fue también olímpico en los 10.000 metros de Barcelona 1992 y Atlanta 1996. Fue noveno en el 10.000 del Mundial de 1991 y quinto y sexto, respectivamente, en el maratón en los Europeos de 1998 y 2002. En 1997 fue segundo en el maratón de Róterdam con una marca de 2h07:54, récord de España, rebajando la plusmarca de Martín Fiz un mes antes.

Alejandro ha hablado con 'El Faro de Vigo' y ha mandado unas palabras de agradecimiento para su psicóloga, Delfina Vicente: "Me ha dado las pautas a seguir. Me ha ayudado a ordenar mi interior, a tranquilizarme. No puedo pelear yo solo en esta batalla y en los días complicados ha sido de enorme ayuda para llegar lo mejor posible al día final". "Que la gente me recuerde como la buena persona que fui", dice el atleta de 56 años.

"Siempre hice lo que debía"

"Siempre hice lo que debía en cada momento. Me siento feliz con la mayoría de las cosas que me han pasado o que he sacado adelante. No siento que me he quedado sin nada que hacer", cuenta Alejandro Gómez a 'El Faro de Vigo'.

En su palmarés figuran dos campeonatos de España de campo a través (1989, 1995), cinco de 10.000 metros (1989, 1991, 1993, 1995, 1996) y dos de medio maratón (1992, 2003). Terminó sexto en el Mundial de cross de 1989.