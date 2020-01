Adam Gorlitsky bate el récord mundial de acabar un maratón con exoesqueleto: "Cuando con ando con él no me siento discapacitado"

Adam Gorlitsky vio como su vida cambiaba de forma radical en 2005. Un accidente de tráfico le provocó una parálisis en sus dos piernas.

"Me quedé dormido durante tres o cinco segundos. No llevaba puesto el cinturón de seguridad. El choque me seccionó la médula", recuerda. Adam.

Pero este deportista se negó a quedarse toda la vida anclado a una silla de ruedas. Gracias a un exoesqueleto comenzó a preparar carreras hasta lanzarse a por el maratón.

"Cuando me levanto y ando con mi exoesqueleto no me siento discapacitado, me siento lo que yo llamo recapacitado", explica Adam.

Hace unos meses, en el maratón de Los Ángeles, falló en su objetivo de establecer el récord guiness de maratón con exoesqueleto, con más de 36 horas. Pero Adam no se rindió.

En sus segunda intento, en el maratón de Charleston, lo logró y acabó el maratón en 33 horas y 50 minutos, un nuevo récord durante el cual no paró ni para dormir.