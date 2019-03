Abraham fue rescatado tras quedar colgado a 150 metros de altura: "Mi vida dependía de un hilo"

"Mi vida dependía de un hilo. Me he levantado tembloroso y me cuesta hablar". Guardará el paracaídas como amuleto.

Aunque parezca increíble, no sufrió ni un rasguño. Cada vez que se rasgaba el paracaídas, Abraham sentía que no sobreviviría: "Me daba un miedo terrible".

Reconoce que el error fue suyo al repetir un salto que había realizado por la mañana sin problemas: "Al saltar sabía que algo iba mal, un error que puede tener cualquiera".

Muy agradecido

Abraham quedó inconsciente y solo despertó por el sonido del helicóptero. Todo quedó grabado en su propia cámara.

Les dio las gracias a los bomberos: "Les abracé, fue una sensación que nunca he tenido. Madre mía, de la que he salido".