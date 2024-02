Un zapato lleno de espinas, la obra de una artista de Pontevedra que llegó a Nueva York

'Tortura Femenina'. Así se llama esta obra de arte. Los motivos requieren de poca explicación: un zapato de tacón lleno de espinas que se clavarían en el pie de quien osase probárselo.

"Lo importante es que decidas lo que te quieres poner para ti, no para gustar a otros"

Un zapato que incomoda, que duele, que tortura, y con ello quiere mandar un mensaje claro. "Las mujeres muchas veces se sienten condicionadas por la mirada del otro. Antes, y todavía ahora en muchos casos, se vestían, se pintaban, se arreglaban para gustar al otro", explica Celeste Garrido, artista y creadora de esta obra. "Y con esto no quiero decir que no debamos usar tacones, ni mucho menos, cada uno que se ponga lo que considere, hombres y mujeres, pero lo importante es que decidas lo que te quieres poner para ti, no para gustar a otros".

Celeste lleva años utilizando su arte para hablar de violencia machista, de violencia sexual y de la importancia del empoderamiento femenino. "Cuando entras en contacto con este tipo de situaciones te das cuenta de que muchas veces son patrones que se repiten, mujeres que sufren violencia incluso en varias relaciones. Me di cuenta de la importancia de salir del plano de la víctima y empoderarse, tomar las riendas de tu vida".

De Marín a Nueva York

En este contexto surge 'Tortura Femenina', y desde el pequeño taller de Celeste en Marín, Pontevedra, la obra acabó viajando hasta el corazón de Nueva York. "Formó parte de una exposición colectiva y, durante 24 horas, se proyectó en bucle en una de las calles más transitadas de Nueva York". El éxito fue total. "La verdad es que me han llegado muchos mensajes, ha tenido un gran impacto", dice emocionada. Y no es para menos: por esa zona pasa al día una media de 340.000 personas.

La oportunidad a esta artista le vino de la mano de as dos galerías de arte, Santana Art Gallery (de Madrid) y Galería Oriente y Occidente (de Valencia), que lograron que el zapato de la gallega, junto con las obras de otros once artistas, se proyectase en el mismísimo Times Square. Un escaparate inmejorable.

"Desde todos los ámbitos se puede educar. El arte también educa"

Celeste agradece la visibilidad y el apoyo que está recibiendo, pero no se detiene. Su camino artístico continúa y el empoderamiento y la resiliencia se sitúan en el centro de su obra.

Con ella aporta su grano de arena para el cambio, sobre todo en las nuevas generaciones. Como profesora, además de artista, sabe bien de lo que habla: "Creo que desde todos los ámbitos se puede educar, el profesor, el revisor del autobús y también el arte, todo educa".