Un vídeo que muestra la Valencia más 'Happy' se convierte en viral

A RITMO DEL ÉXITO 'HAPPY' DE PHARRELL WILLIAMS

Un estudiante valenciano ha conseguido más de 100.000 visitas con un vídeo titulado 'Happy, we are from Valencia' en el que muestra la capital del Turia a ritmo de la canción de Pharrell Williams. Vídeos similares de otras ciudades como París, Moscú o Kuwait también triunfan en youtube.