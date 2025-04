Veintiuno publica 'La Balada de Delirio y Equilibrio': "Hay mucha sangre nuestra en este disco"

Recuerdo aquel 13 de abril de 2019 en la Sala Spectrum de Murcia donde Veintiuno presentaba su disco 'Gourmet' y yo cubría mi primer concierto. No éramos muchos bajo el escenario, y es que han vivido eso de que haya más personas sobre las tablas que abajo, como aquella vez en Alicante donde tocaron para cuatro personas. Nada tiene que ver la actualidad. Es por lo que han podido disfrutar del camino, ya que para ellos "no ha sido un cambio, sino un camino". Tantos años después, se cierra el círculo y me encuentro con Diego y Rafa cuando 'La Balada de Delirio y Equilibrio', su último trabajo discográfico, tan solo tiene unas horas de vida. Al día siguiente de esta entrevista regresan a Murcia con el cartel de 'entradas agotadas' en otra de las salas míticas de la región.

'Delirio y Equilibrio' es una de las canciones que componen 'Gourmet', tema al que hay que retroceder para entender el origen y la historia completa de este nuevo disco. Cuenta una historia inacabada entre dos personas. A Diego le dieron permiso para publicar aquel tema, pero también le pidieron que contara la realidad en algún momento. La escuché anoche, no sé, me encanta, pero me gustaría que alguna vez contaras realmente cómo fue, es el audio de WhatsApp que se ha convertido en 'Destello', el track 1 de 'La Balada de Delirio y Equilibrio'.

Diego, vocalista del grupo, nos explica cómo surge este disco, de esas cosas que "tenía apuntado en alguna parte, una de esas ideas que no van a ningún sitio y que dejas escritas en el cuaderno", y con lo que "de pronto dije 'espera, si yo tengo este audio de WhatsApp, me dio por escucharlo y pensé que podría ser algo estimulante desde el punto de vista creativo". Volvió a pedir permiso, confiesa, "se me dio, y ese audio está ahora en el track 1 del álbum". Llegar a 'La Balada de Delirio y Equilibrio' ha sido un proceso de introspección, aunque "con la trampa que hay en el recuerdo que siempre lo deja todo brumoso y más cómodo de asimilar".

"Es un disco muy abierto, muy sincero"

Diego, Rafa, Yago y Pepe llegaban de publicar 'El Arte de Perder', un disco concebido con la "intención de mostrar al mundo que éramos una banda en un momento en el que las bandas estaban pasando bastante crisis", por lo que ahora, 'La Balada de Delirio y Equilibrio' ve la luz con la premisa de "mostrar la banda que somos y precisamente desgranar un poco más todo eso". Rafa, guitarrista del grupo, explica que "en ese sentido sí que es un disco muy abierto, muy sincero", en el que la mayoría de las canciones beben de vivencias personas, con "testimonios muy literales de vivencias que ha tenido Diego o el resto". Incluso "hay canciones que vienen de nuestro viaje a Argentina, hay mucha sangre nuestra en este disco y lo considero en ese sentido un punto de inflexión".

'Puñalada' y 'Complicidad', dos de los pesos pesados del disco, nacen en Buenos Aires, dos semanas en las que el grupo se reunió para dar rienda a la creatividad y centrarse en componer nuevos temas. "No hay tantas ocasiones que estemos todos los días los cuatro juntos. Estamos mucho de gira, pero estás de gira. Cuando haces algo como es irte a un país que no es el tuyo para estar en un apartamento todos juntos y tu obsesión es hacer canciones, al final acaba sucediendo que se concentran muchas cosas con estímulos nuevos, por lo que acaba ocurriendo eso, que de pronto lo que podría pasar por ser tocar la guitarra un rato mientras hay que preparar la cena, se convierte en un 'oye, ahí hay algo, vamos a trabajar sobre ello', que es lo que pasó con 'Puñalada', por ejemplo".

"Somos artistas que se nutren de un circuito de directo"

Veintiuno tiene claro cuál es la esencia y diferencia que rodea su proyecto. Ante la velocidad a la que vive la industria de la música en ciertas ocasiones y los datos que sentencian que los españoles consumimos cada vez más música grabada, confiesan haber sentido "con cierta frecuencia que lo que se espera de todos los artistas es que sean artistas que se desarrollen en digital por esa tendencia", aunque consideran ser "el ejemplo, nosotros y toda una escena a la que pertenecemos, de que la mayor parte de lo que nosotros generamos viene del directo y tiene que ver con que somos artistas que se nutren de un circuito de directo, dándole valor al directo".

Reconocen que "depende del artista", pero "nosotros somos músicos, hacemos música, la hacemos desde una sensibilidad cercana a tocar instrumentos y cantar en directo, y salir a tocar a un escenario sin trampas, que no es una comparación a mal con nadie, simplemente es la sensibilidad con la que nos han educado, nos hemos criado, y ante lo que reaccionamos. Reaccionamos ante artistas que corren un riesgo en directo y nuestro público probablemente lo que viene buscando es eso. Hay otros tipos de música que generan mucho dinero, que lo generan desde otro sitio".

'La Balada de Delirio y Equilibrio', al detalle

El vinilo sigue siendo el formato por excelencia para los fans, algo que en esta ocasión Veintiuno ha cuidado con mucha delicadeza ofreciendo un toque muy personal. "Es un diseño planteado como manuscrito y para intentar acercar el acto de intimidad que es escribir en el cuaderno en el que se han escrito las canciones directamente al álbum". "Es verdad que somos consumidores de físico y a veces no caes en que tienes que hacer un físico que esté a la altura del público que va a recibirlo".

Iván Ferreiro, Siloé, Malena Villa, Sebastian Llosa o Enol son las colaboraciones que terminan de dar forma a esta 'balada', cantantes sin los que "este disco no sería lo mismo". "Siempre que colaboramos con un artista es porque tenemos una afinidad muy grande con lo que hacen y nos interesa mucho ver la perspectiva que tienen ellos de nuestra música". El de componer con compañeros siempre es un proceso enriquecedor, en tanto que resulta "muy largo, y al final estás escuchando lo mismo mucho tiempo, te acabas intoxicando de tu propia música", por lo que si alguien de fuera aporta "una perspectiva diferente y cambia algo" que incluso para ti era inamovible, "le da un toque diferente, obviamente enriquece muchísimo el disco".

Enriquecedor también resulta este 'ratito' con Diego y Rafa en una de esas tardes oscuras y lluviosas que Madrid se empeña en dedicarnos un día más. Sin embargo, desde 'la torre de la música' todo se vislumbra más amable y en equilibrio. El gran poder de las canciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com