'Una cita contigo', con Laura Chica, hacia una nueva normalidad: "Agradécete todo lo que has vivido y superado"

Esta nueva entrega de 'Una cita contigo', de Laura Chica, es todo un regalo para ti. ¿Te has mirado al espejo? ¿Has reflexionado sobre lo que sientes y tienes dentro de ti? ¿Te has dado las gracias por superar tantos obstáculos? Llevas muchos días viviendo un día a día muy diferente a lo normal. Ahora seguimos rumbo hacia una 'nueva normalidad'. Ya lo has aceptado, has conseguido seguir adelante y 'sobrevivir' a la incertidumbre y los miedos que han ido apareciendo en el camino en los últimos meses.

La vida tiene a veces formas muy diferentes e inesperadas de hacernos crecer y evolucionar, sin esperarlo. Como sigues adaptándote y superando todo lo que viene, hoy haremos especial hincapié en el concepto de gratitud.

El ambiente es incierto, inesperado e inseguro. Y toca darte las gracias a ti mismo, por permitirte vivir, afrontar y superar lo que estamos viviendo. Agradécete todo el camino recorrido, vive el presente y enfócate en todo lo que te queda por vivir y disfrutar. Agradécete también tu capacidad de aceptación y adaptación a tanto cambio constante. Todo tiene sus frutos. Y también, agradécete tu capacidad para guardar esos besos y abrazos que aún no puedes dar a los tuyos. Ya queda menos.

Estas son las claves de Laura Chica para ser más agradecidos con nosotros mismos.

- A veces la vida nos invita a crecer de maneras muy diferentes, como esto que estamos viviendo. Y ahí estas, viviéndolo a tu manera, aprendiendo, superándote cada día. Por eso hoy te invito a darte las gracias. Date las gracias por el camino recorrido y estos meses superando la adversidad, viviendo en incertidumbre, a pesar de los miedos, del dolor, del no saber.

- Por adaptarte a los cambios constantes, lo mejor que has podido, lo mejor que has sabido.

- Por aprender a guardar los abrazos, los besos, y cuidarte tú para cuidar a los demás.

- La gratitud es una energía que viene del amor y te ayuda a reconocer en ti lo que está, para seguir creciendo.

"La gratitud es un regalo para el alma" (del libro 'Tu futuro es hoy')

