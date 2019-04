Un videoclip hecho con 567 impresoras y miles de folios, OK Go lo vuelve a hacer

La banda estadounidense OK Go demuestra una vez más que YouTube es algo más que gameplays o pranks, es un espacio para la originalidad y la experimentación. El videoclip de la banda estadounidense ya cuenta con más de cinco millones de visitas.

La banda ha colaborado para este vídeo con la compañía de papel Double A. Han empleado 567 impresoras e "incontables pilas de papel", para realizar un colorido videoclip con la técnica de animación stop motion.

OK Go saltó a la fama internacional por su videoclip 'Here It Goes Again', que ganó el Premio Grammy al mejor vídeo musical en 2007, y que realizó "con sólo cinco dólares y una videocámara".

En su cuenta de YouTube hacen hincapie en este éxito y en las virtudes de la autoproducción, OK Go "hizo lo que ninguno de los gigantescos sellos discográficos pudo, inventando una nueva forma para que una banda se conecte con los fans y cambie la forma en que la gente piensa sobre la música e Internet".