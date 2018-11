'La última trinchera', un retrato de los jueces más nombrados en la actualidad española

Gürtel, Bankia, los Ere de Andalucía, el caso Nóos, etc. suenan en la actualidad cada día y desde hace años. Con ellos, los jueces que instruyen las causas. Pablo Ruz, Mercedes Ayala o Santiago Pedraz, son una muestra de los nueve magistrados que protagonizan este libro.

Los autores, Javier Álvares y Luis Fernando Rodríguez, construyen en 'La última trinchera' un retrato de estos jueces que lideraron los casos más sonados en España. Con declaraciones en exclusiva que revelan quiénes son, cómo trabajan y qué les motiva.

En plena crisis, este grupo de jueces llegaron hasta donde no pudieron o "no quisieron" llegar los gobiernos, las autonomías o sindicatos, cuentan los autores. Que dan título a la obra explicando que sobre estos jueces, queridos o no tan queridos, se han depositado cientos de espectativas que les han convertido en "la última trinchera" de la esperanza.

Entre los casos más sonoros de los que los protagonistas vienen ocupándose están el caso Nóos, muy vivo estas últimas semanas con el comienzo del juicio y declaraciones de los implicados y testigos. La trama Gürtel, causa dirigida Pablo Ruz, quien recogió el testigo del juez Garzón tras su inhabilitación, heredando innumerables casos abiertos.

Pero no menos importantes son otros de los escándalos que ocupan la actualidad española que no han alcanzado tamaña transcendencia mediática. Son aquellos que afectan a los menores o a la mujer, o los que tienen al desahucio como protagonista.

Nombres como Emilio Calatayud, uno de los jueces con más porcentaje de éxito en sus sentencias y que más agradecimientos ha conseguido por parte de los más presentes en sus causas, los menores.

También destacan las sentencias de Ana María Ferrer, la primera mujer en llegar a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, o la juez Sonia Chirinos que se enfrenta cara a cara con la violencia de género en sala.

Un libro en el que muestran cómo, dicen sus autores, los protagonistas han defendido con naturalidad y sin aspavientos el auténtico sentido de la Justicia.