"Tres años en tres minutos", lo que tal vez no sabías del viaje de Magallanes y Elcano

Pocos saben que las ratas fueron imprescindibles para dar la vuelta al mundo. Se convirtieron en un manjar para los marineros a bordo de las naos que viajaban rumbo a las Molucas.

La carne de la rata les ayudaba a sintetizar la vitamina C y les permitía esquivar una de las enfermedades que más muertes causó entre la tripulación.

Cuando no quedaba nada de las galletas, las legumbres o los animales vivos que iban a bordo al inicio del viaje, las ratas se vendían a buen precio. Lo que no sabían aquellos que las devoraban es que estaban firmando un seguro contra el escorbuto; la carne de la rata les ayudaba a sintetizar la vitamina C y les permitía esquivar una de las enfermedades que más muertes causó entre la tripulación.

El hambre fue uno de los “enemigos” de este viaje pero los hombres se enfrentaron también al hacinamiento, las epidemias, las tormentas y las heridas en las luchas con algunos indígenas

