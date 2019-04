'Tim', el disco póstumo de Avicii, a la venta en junio

Tim Bergling, más conocido como Avicii, falleció el 20 de abril de 2018. La discográfica Virgin EMI asegura que el DJ dejó casi acabado un nuevo material discográfico antes de su fallecimiento. Pronto hará un año de su muerte y la familia del DJ ha decidido lanzar un disco con esas composiciones incompletas. El disco se llamará ‘Tim’ y se lanzará al mercado en junio.

El primer sencillo del álbum se llama ‘S.O.S.’ y cuenta con la colaboración de Aloe Blacc, que ya colaboró en uno de los grandes éxitos de Avicii, 'Wake Me Up'. La canción saldrá el próximo 10 de abril. En el álbum colaboran otros artistas como Chris Martin de Coldplay.

El productor del disco, Carl Fark, ha explicado al periódico estadounidense 'The New York Times' cómo ha sido el duro proceso de creación. Afirma que ha sido difícil crear el álbum de una persona que ya no está, ya que se preguntaba constantemente si le gustaría al DJ. Las decisiones en torno al álbum se han tomado basándose en notas que Avicii había dejado antes de morir.

Tim Bergling se quitó la vida con 28 años. Fue encontrado muerto en Mascate, capital de Omán, según anunció su representante, Diana Baron.

El DJ sueco era uno de los artistas de música electrónica más conocidos en los últimos años y es el autor de grandes éxitos como 'Wake Me Up', 'Levels' o 'Addicted to You'.

Se retiró temporalmente de los escenarios en 2016, dos años antes de su muerte. Su último concierto fue el 28 de agosto de 2016 en la discoteca Ushuaia Ibiza.

