Esta semana he regresado a la redacción tras unos días de merecida desconexión. He vuelto con esa energía que me hacía falta recobrar después del agobio, el desgaste y la sobrepresión que me supuso la pasada semana, en la que tuve mucho trabajo y cambios de última hora. Pero fue llegar el lunes, y ‘chas’, volvía esa ilusión provocada probablemente por tener esta oportunidad que sólo algunos afortunados tenemos la ocasión de vivir.

Ese lunes fue un día en el que nada hacía presagiar todo lo bueno que estaba por llegar. La Tomatina de Buñol fue el primero de los temas que me tocaba cubrir en estos siete días. Una fiesta centenaria que es, en definitiva, ese evento importante que llevaba tanto tiempo deseando abordar.

La Tomatina me ha enseñado qué es la prisa. Ese hervidero de carreras e insistencias para que las cosas salgan lo antes posible. Esos momentos de prisas, que no dejan de impactarme y a la vez enseñarme que, para valer en esta profesión, debes de ser lo más rápido y eficiente que sea posible.

Una vez superada la Tomatina llegaba un momento de ilusión. Esta semana se me ocurrió una idea para un reportaje sobre el buque Juan Sebastián Elcano. Un tema que, quizá por el entorno en el que me he criado, suscita en mí mucho interés. Muchos de mis amigos son militares y han estado embarcados. Por todas las historias que me han contado, estoy deseando ponerme a trabajar en esa historia.

Pero entre el agobio y la emoción llegó el que sin duda ha sido el punto de inflexión de la semana. Mi jefa me llamó para contar conmigo en la cobertura del sorteo de la Champions. La ilusión por esa vuelta a mis inicios en el periodismo hacía que me brillasen los ojos como a un niño el día de Reyes, ya que vengo de trabajar en el Leganés y ahora ¡iba a trabajar en la redacción de deportes de un medio grande! No hacía más que pensar: otro sueño cumplido.

Entonces llegó el jueves. Ese día marcado en rojo en mi calendario, ya que suponía esa deseada vuelta a mis inicios. Trabajaba con nuevos jefes, en una redacción nueva y con un tema que me vuelve loco. Empecé con la ilusión que me caracteriza. Mi cometido era narrar, minuto a minuto y disfruté cada segundo. Pero tardé poco en darme cuenta del agobio y la prisa que supone trabajar en deportes. La premura por ser el primero en sacar la noticia es la clave en este tipo de información. Esa es la gran enseñanza que me llevo de esta vuelta al punto de partida.

En definitiva, de la que ha sido mi sexta semana en Antena 3 Noticias lo mejor que es, sin duda, la ilusión que me han generado las nuevas experiencias, algo que me ha hecho cargar las pilas de cara a futuros proyectos.