Los Reyes inauguran el Museo de la Universidad de Navarra

Los Reyes han inaugurado este jueves en Pamplona, en su primera visita a la Comunidad Foral tras su proclamación, el Museo Universidad de Navarra que, diseñado por el arquitecto Rafael Moneo, alberga entre sus fondos obras de Tàpies, Rothko, Picasso, Oteiza, Kandisnky o Palazuelo.



"Estamos muy impresionados por el enorme esfuerzo que supone el Museo" y su "magnífica" muestra de arte, de mecenazgo y de servicio a la sociedad, ha señalado el Rey durante su intervención, en la que ha mostrado además "la alegría" que "siempre" les produce viajar a "esta noble tierra", antes como Príncipes de Asturias.



Tras mostrar la "admiración y aprecio" de ambos por la "contribución leal" de Navarra "al ser y al devenir de España", el Rey ha tenido un especial reconocimiento a María Josefa Huarte y a los familiares del fotógrafo José Ortiz Echagüe, cuyos legados han posibilitado esta iniciativa.



Don Felipe ha reconocido también a Rafael Moneo, valorando su "rara" doble condición de Premio Príncipe de Asturias y Premio Príncipe de Viana, además de ensalzar su "espléndido" edificio "que enriquece aún más el patrimonio de esta tierra" y que además representa "una escuela de valores".



Tras destacar la importancia del patrimonio artístico español, ha abogado por fomentarlo "continuamente", en "todos los niveles", mediante una labor de creación "que a todos nos enriquece".



Acompañados por el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, Felipe VI y doña Letizia han llegado minutos después de las 11:30 horas al Museo, donde han saludado a las principales autoridades navarras, los responsables del Museo y a Moneo.



En total, han sido invitados a este acto y a la apertura de la programación escénica que esta tarde y mañana protagonizará la Compañía Nacional de Danza, más de 1.500 personas, entre personalidades del mundo artístico y cultural, patronos y empresarios de procedencia local, nacional e internacional.



En la apertura, los Reyes han estado acompañados por las primeras autoridades de la Comunidad Foral, entre ellas la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, así como por una delegación de la Universidad de Navarra, encabezada por el rector del centro académico, Alfonso Sánchez-Tabernero, y el director del Museo, Jaime García del Barrio.



El rector ha señalado, durante su intervención, que el Museo ha sido "maravillosamente diseñado" por Moneo, que ha superado "claramente" las expectativas, convirtiéndose en "un proyecto enraizado en Navarra y a la vez con una inequívoca vocación internacional".



Sánchez-Tabernero ha señalado además que el Museo, que ha contado con un presupuesto de 22,5 millones de euros, se ha construido gracias a la ayuda económica de empresas y personas, sin tener financiación pública, aunque, ha dicho, "aún no hemos perdido la esperanza".



El Museo, ha comentado el rector, aspira a convertirse en el eje de la vida cultural del campus y pretende también ser "una puerta de comunicación con Pamplona, con Navarra y con todo el mundo".



Además, al enmarcarse en un contexto universitario, está orientado a la investigación, al diálogo científico y al intercambio de puntos de vista, ha subrayado. En esta etapa inicial, el Museo exhibe cinco exposiciones, que podrán ser visitadas de forma gratuita hasta el 23 de febrero; los legados de María Josefa Huarte y José Ortiz-Echagüe, y las muestras temporales "El mundo al revés: el Calotipo en España", con 140 fotografías; "The Black Forest", de Iñigo Manglano-Ovalle, y "The Third Place", de Carlos Irijalba.