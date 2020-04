Retiran el documental Planet of the Humans de Michael Moore por estar "lleno de errores"

Más información Nada en las aguas heladas de la Antártida sin neopreno para concienciar sobre el cambio climático

El pasado día 22 de abril, Día de la Tierra, Michael Moore publicó esta semana el documental Planet of the Humans. El film dirigido por Jeff Gibbs se puede ver en la distribuidora Films for Action.

Tras varios días en la calle, la empresa ha decidido retirarlo al recibir cientos de quejas desde la comunidad científica por su falta de rigor.

“Estamos desanimados y consternados al informar que la película está llena de información errónea”, anuncian en un comunicado en su página web. Explican que cuando vieron la película tuvieron problemas pero asumieron que era “objetivamente precisa”.

El documental explica que estamos perdiendo la batalla para detener el cambio climático en el planeta Tierra porque estamos siguiendo a líderes que nos han derribado el camino equivocado: vender el movimiento verde a los intereses ricos y a las empresas estadounidenses. Planet of the Humans plantea un escenario en el que las energías renovables aparecen como una falsa solución a manos de magnates billonarios.