Residente: "Con lo de Gaza me duele ver que a muchos artistas no les importa y no dicen nada"

René, o Residente, o el cantante de lo que fue Calle 13 nos recibe en el Hotel Ritz de Madrid. Tras desayunar en uno de sus grandes salones, nos dedica unos minutos de su apretada agenda de promoción. Llevaba siete años sin sacar un álbum. 'Las letras ya no importan' es un disco en el que reivindica su gran baza, la de escribir buenas letras.

Ahora anuncia además que podremos disfrutar de sus canciones en directo. El Palau Sant Jordi de Barcelona y el Wizink Center de Madrid son los sitios elegidos para comenzar su tour internacional que también pasará por ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Buenos Aires, Bogotá o Ciudad de México. Dice que se siente especialmente unido a España y que ese es un buen motivo para comenzar aquí. Probablemente un gesto de cara a la galería, pero cuesta creerlo, porque en René todo parece bastante de verdad.

Normalmente los artistas en las rondas dedicadas a los medios suelen decir que están ansiosos por comenzar una gira, por encontrarse con el público. No es el estilo de René, al que se le agradece la sinceridad. "Es una gira bastante corta, como de veinte conciertos. Yo hacía cien, ciento y pico, pero estoy cansado y estoy haciendo otras cosas también...".

Proyectos cinematográficos

Sin ni siquiera preguntarle por ello, nos habla de sus proyectos cinematográficos, como si la promoción fuera una excusa para contarnos que además de cantar y hacer letras, sabe escribir guiones y dirigir a un equipo que ha hecho uno de los videoclips más bonitos que ha visto quien escribe estas líneas.

'313' es la joya artística de la última etapa de Residente. Cuenta con Penélope Cruz y una de las voces con más personalidad de España, la de Silvia Pérez Cruz, de la que René dice que es "espectacular". La canción habla de algo parecido a mantenerse conectados con los que se mueren. Las palabras de Penélope, las del propio René, la música de violines, la espectacular puesta en escena y la voz de Pérez Cruz hacen de este tema un imprescindible en la carrera artística de Residente. Si nos cuentan hace 14 años que ese muchacho que cantaba frases como "Tú viniste a beber cerveza de barril, Tú sabes que conmigo tienes refill", nos caemos "patrás". Calle 13 era divertido, se ha bailado en casi todas las discotecas y salas de este país, tenía letras ingeniosas...pero lo de ahora es otra cosa. Dice que le presentó la idea a Penélope y le gustó, y que todo cuadró: "René Pérez, Penélope Cruz....y Silvia Pérez Cruz".

"Quiero hacer música por gusto, no por necesidad"

René siente que tiene que dar de sí lo mejor artísticamente para ser feliz, pero que no tiene que tener más clics. "Puedes hacer temas de seis minutos donde dices lo que sientes y la gente conecta con eso. No es contradictorio", asegura. "Quiero hacer música por gusto, no por necesidad". Es como si huyendo del mainstream René consiguiera aumentar su legión de fieles. Más contradicciones. Dice que no le gusta dar entrevistas, pero te lo dice en una de ellas. "No soy fanático de las entrevistas, pero a veces hay que hacer cosas que uno no desea tanto. Tú eres buena gente, o sea que no hay problema, pero como que he bajado bastante. Antes hacía un montón y me sentía como que estaba convenciendo a la gente de algo".

Y ese algo puede ser su música, sus letras y...su forma de actuar. No es solo un videoclip con Penélope, René actúa también una serie de cortos que podéis ver en sus redes sociales. En uno de ellos vemos a René confesándose con Javier Cámara que hace de cura. En otro Nawja Nimri es su psicóloga. "He actuado, me gusta e hice una película hace poco. Ganamos el festival de Sundance", comenta refiriéndose al triunfo de la película "In the Summers".

Pide creatividad y compromiso

Le sacamos el tema de la escena urbana, de aquella a la que muchos pensamos en su día que pertenecía. No reniega de ninguna escena musical, pero sí pide creatividad y compromiso. "Con lo de Gaza me duele ver como a muchos artistas no les importa y no dicen nada. Uno es reflejo de todo lo que le afecta. Están matando a un montón de chamaquitos, padres, madres... ¿Dónde está la complejidad de entender que eso no debería estar pasando en frente de nosotros?", se pregunta. Quiero pertenecer a ese grupo de personas que dice las cosas, sostiene el puertorriqueño.

