La Comic-Con marca un récord histórico multiplicando por diez las reservas de villas de lujo en Marbella

Del 25 al 28 de septiembre de 2025, Málaga acoge en el Palacio de Ferias y Congresos la Comic-Con un evento muy esperado que reúne a actores de cine y televisión, ilustradores de renombre y conferencias exclusivas sobre los estrenos de Marvel, DC y Star Wars, entre otros.

El fenómeno no solo ha captado la atención de los fans del cómic y la cultura geek, sino también de la élite internacional que busca combinar ocio y exclusividad.

Récord en Marbella: villas de lujo casi agotadas

Vacation Marbella ha registrado un aumento sin precedentes en las reservas: durante la semana del 21 al 28 de septiembre, las solicitudes de villas de lujo se han multiplicado por diez respecto a años anteriores.

Borja Rodríguez, socio de la compañía, lo resume así: "Nos ha dejado completamente asombrados ver cómo, tras el anuncio de la Comic-Con en Málaga, nuestras villas se han llenado casi de inmediato. Hemos tenido que aumentar la captación de nuevas propiedades de alto standing para las fechas porque hemos multiplicado por 10 los registros de otros años".

La mayoría de clientes proceden del centro y norte de Europa, con Alemania, Noruega, Finlandia, Reino Unido y Dinamarca a la cabeza, aunque también destacan dos reservas llegadas desde Estados Unidos de estrellas de cine muy esperadas.

El fenómeno confirma que la cultura geek y el estilo de vida exclusivo no solo conviven, sino que se potencian mutuamente, beneficiando a toda la Costa del Sol más allá de la capital.

El fenómeno Funko vuelve a arrasar

La fiebre por las figuras coleccionables también ha llegado a Málaga: cientos de asistentes hacen cola a diario para hacerse con una de las 150 figuras Funko exclusivas que se ponen a la venta cada día. Un nuevo síntoma de que la Comic-Con Málaga no solo marca un hito cultural, sino también económico y turístico en la región andaluza.

