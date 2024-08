El público canario se deja sorprender por la transformación de la actriz e icono de la moda, Isabella Rosellini

Es su primera vez en Canarias y ha cautivado al público del archipiélago con su obra teatral 'Darwin's Smile', un monólogo cargado de humor en el que vuelca su amor por los animales y la ciencia al tiempo que reflexiona sobre los comportamientos de los animales y del hombre.

Isabella Rossellini ha programado tres actuaciones en las islas, Gran Canaria y Lanzarote donde el público se ha entregado a su nueva faceta donde se han dejado sorprender por la actriz.

"Al principio me pareció que la gente se sorprendía porque no están acostumbrados a verme en un rol cómico pero al finalizar la obra fue muy gratificante obtener un gran aplauso de un público entregado", nos confiesa Isabella Rossellini con la que hemos podido charlar horas antes de su última actuación en el marco del 'Festival Veranos del Taoro'. Será en un escenario muy particular, el Parque Taoro y el espacio Laurel de Indias, un teatro al aire libre donde se respira amor por la naturaleza

No es la primera vez que podemos ver a Rossellini en un papel como este. De hecho, su carrera cambió cuando a los 42 años, la firma Lancome, de la que fue musa durante años, la despidió. El trabajo para mujeres de su edad empezó a bajar y decidió volver a la universidad. "Empecé a estudiar etología, la ciencia que analiza el comportamiento de los animales, algo que siempre me había llamado mucho la atención".

Ahora está proyectando todo lo que aprendió en las salas de teatro con obras como esta, 'Darwin's Smile' o 'Link Link Circus', un monólogo inspirado también en el mundo animal donde a través de datos científicos habla sobre la evolución de los animales que han estado en contacto con el ser humano.

Tras ese despido, su vida dio un giro radical y pasó de ser icono de la moda y el cine a granjera junto a sus hijos en una finca cercana a New York. 21 años después, la misma firma que la despidió la llamó para que volviera a trabajar con ellos.

"Yo tenía ya 63 años y para mi fue una grata sorpresa y una enorme mejora para la vida de las mujeres porque entendía que la moda y la belleza también podían ser una forma de diversión para mujeres de mi edad. Y esto solo ha sido posible gracias a que ahora hay mujeres trabajando en puestos ejecutivos de esas firmas que fabrican perfumes o moda en general", reconoce Rossellini.

La actriz de origen italiano ha paseado esta mañana por el entorno del Parque Taoro, donde se desarrollarán a lo largo de los próximos días las diferentes actividades programadas dentro del festival, allí ha tenido la oportunidad de plantar una palmera que lleva su nombre.

Un entorno natural privilegiado donde Rossellini asegura ha podido disfrutar y sorprenderse a partes iguales: "Es increíble ver cómo brotan los árboles en tan poco tiempo tras un grave incendio y ayer me sorprendió mucho ver la naturaleza salvaje de Lanzarote donde las rocas y la vegetación tienen el mismo color".

Veranos del Taoro es un festival teatral que aprovecha las condiciones climáticas excepcionales de una isla de eterna primavera. A lo largo de sus tres ediciones han pasado por el escenario al aire libre del Parque de la Sortija en el municipio de Puerto de la Cruz, grandes nombres de la dramaturgia nacional e internacional.

La idea de este evento es recoger la tradición de citas teatrales tan importantes como Regent's Park Open Air Theatre de Londres o el Shakespeare in the Park de Nueva York donde, a pesar de estar completamente al aire libre, el teatro cuenta con vestuarios para el reparto técnico y artístico o el departamento de maquillaje.

