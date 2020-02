Hoy se vive una de las noches grandes del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. El programa de hoy viernes 28 de febrero recoge al fin la aplazada Gala Drag Queen 2020, una noche dedicada a la diversidad y la libertad en la que disfrutaremos de las actuaciones más transgresoras de los 16 drags finalistas.

La Gala Drag Queen 2020 contará con tres presentadores de lujo: Santi Millán, Roberto Herrera y Pilar Rumeu. Al haber sido aplazada la gala debido a la calima y el viento no se pudo celebrar el concurso de maquillaje, por lo que diez de los concursantes participarán durante la gala de hoy del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con un número especial de exhibición no competitivo.

Además de las actuaciones de los drags, también podremos disfrutar de más música gracias a las actuaciones de Blas Cantó, representante España en Eurovisión 2020 y Cristina Ramos.

El orden de actuaciones de los drags finalistas en la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas 2020 y la fantasía de cada uno será el siguiente: High Heels Performance ('Freedom'), Drag Équinox ('De cancaneo en Camelot'), La Mia Cucina ('El tiempo es veneno en mis manos, pruébame'), Drag Eiko('Game over'), Drag Shíky ('Bienvenidos al 1939... ¡Chacha si estamos en el siglo XXI'), Drag Sirius ('Maramamiau Miau miau'), Drag Quirón ('Si no soy Rey, ¿por qué te arrodillas ante mí? Alacrán, el deseo y la lujuria'), Drag Kinegua ('8 de marzo'), Drag Múlciber ('El obsequio'), Drag Ármek ('Ni siquiera la muerte puede encadenarme'), Drag Hefesto ('¡Qué mona va esta draka siempre!'), Drag Vulcano ('¡Dios salve a la Reina'), Drag Lemnos ('Bienvenidos al Valhalla, esto me huele a cuerno quemao'), Drag Boydevil ('Ni divina, ni divino, pero qué más da si que tengo es un gran pepino'), Drag Sethlas ('Si la tentación es hermosa imagínate el pecado'), Drag Vanderbilt ('Basado en hechos reales').

Una vez finalice la Gala Drag 2020, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria continúa con la fiesta nocturna 'Érase una vez el Carnaval' en el entorno del Parque Santa Catalina. En diversos escenarios podremos disfrutar del Tributo a Gloria Estefan 'Oye mi canto', la Orquesta La Mekánica by Tamarindos y las mezclas de DJ Promaster.

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hoy, viernes 28 de febrero

21:15 h. Gala Drag Queen 2020 del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Noche de Carnaval by #tropicalismo