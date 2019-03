Sony Pictures Entertainment ha publicado el primer tráiler de 'Once upon a time in Hollywood' ('Érase una vez... en Hollywood'), la última película de Quentin Tarantino. El filme cuenta con un gran reparto de estrellas, entre los que se encuentran Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

El noveno largometraje del director será una entrada histórica en su filmografía, una pieza de época hace un verdadero tributo al final de la época dorada de Hollywood.

'Érase una vez... en Hollywood' contará la historia de un actor de televisión (Leonardo DiCaprio) y su doble (Brad Pitt), y sus esfuerzos por alcanzar la fama y el éxito en la industria del cine.