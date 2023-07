Primavera Sound cancela su edición 2024 en Madrid: "No somos ajenos a algunos inconvenientes"

La organización del mítico festival Primavera Sound cancelan la celebración del evento en Madrid en 2024. "Después de varias semanas de exhaustiva valoración de la primera edición de Primavera Sound Madrid, las circunstancias actuales nos llevan a comunicar que en 2024 el festival no podrá celebrarse", han comunicado. Es una decisión que se adopta tras considerar que "la ciudad no cuenta con un recinto capaz de albergar con garantías un evento de nuestra magnitud y formato en lo que a exigencias del público, requisitos de producción y despliegue musical se refiere".

La última edición del Primavera Sound resultó algo caótica en aspectos dando "lugar a una de las ediciones más complicadas que Primavera Sound ha tenido que afrontar nunca", precisan. A pesar de ello, desde Primavera Sound resaltan que "tanto la ciudad de Madrid como toda la Comunidad nos recibieron con los brazos abiertos, con un cariño que se reflejó a través de las instituciones, los agentes culturales y por supuesto el público".

"La experiencia del público por determinados aspectos logísticos no fue la deseada"

"Como consecuencia, a pesar de que el balance del festival fue más que satisfactorio en un plano musical, no se cumplieron las expectativas que teníamos y la experiencia del público por determinados aspectos logísticos no fue la deseada. Dentro de la Ciudad del Rock se vivió un festival lleno de grandes momentos musicales, pero no somos ajenos a algunos inconvenientes”, confirma Almudena Heredero, directora de Primavera Sound Madrid. Es por ello por lo que reconocen que "actualmente no se dan las condiciones necesarias para que Madrid tenga un Primavera Sound como se merece en 2024".

Alfonso Lanza, director de Primavera Sound, asegura que continuarán "estudiando la posibilidad de celebrar un Primavera Sound en Madrid porque mantenemos un diálogo continuo y constructivo con las instituciones de la ciudad" y que existe la voluntad de "proseguir esta relación por todas las partes implicadas", además de "la relación con la ciudad, que ya venía de lejos" y que "no ha hecho más que estrecharse en los últimos meses".

A pesar de este jarro de agua fría para el festival y los madrileños, agradecen el apoyo que "nos han brindado las instituciones, patrocinadores, proveedores, profesionales de Primavera Sound y, por encima de todo, el público". Es una despedida temporal, aseguran, "con un sabor agridulce, pero con la satisfacción y el convencimiento de haber puesto todos nuestros esfuerzos y medios para que la primera edición saliera adelante de la mejor manera posible".

Entre tanto, la organización del festival asegura que ya se encuentra "trabajando para que las próximas ediciones de Primavera Sound en Barcelona (del 30 de mayo al 2 de junio) y Porto (del 7 al 9 de junio) sean el festival que queremos, el festival que quieres. Tras más de dos décadas de Primavera Sound, mirar hacia el futuro sigue siendo nuestro motor y estímulo. Especialmente y sobre todo si nos sigues acompañando", aseguran.