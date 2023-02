Unos Premios Goya con nombre de mujer

La última en sumarse a la fiesta ha sido la actriz Juliette Binoche, flamante Goya Internacional 2023. Un nombre más a la lista de mujeres que desfilarán este sábado por la alfombra roja del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Sin contar a la interprete francesa, este año en las 28 categorías de estos premios hay 44 mujeres nominadas frente a 67 hombres. Un 40% frente a un 60%, aún sin paridad. Pero no se recuerdan tantas mujeres en ninguna edición, y más en categorías como Mejor dirección novel, donde hay tres mujeres frente a dos hombres o Mejor dirección, con dos mujeres y tres hombres.

"En mis comienzos las única puertas que se le abrían a las mujeres eran la puerta de la cocina y la del dormitorio". La que habla es Susi Sánchez, veterana actriz nominada por tercera vez a los Goya. "Ahora es necesario que se vayan abriendo otras puertas -sigue explicando- porque hay mucha potencia en el mundo femenino y de hecho somos imprescindibles". La intérprete está nominada por su papel de madre y abuela en 'Cinco lobitos' de Alauda Ruiz de Azúa, una de las cinco directoras nominadas este año en las categorías de Mejor Dirección y, en su caso, Mejor Dirección Novel. Repasemos: Carla Simón nominada con 'Alcarrás', Pilar Palomero con 'La maternal' y las 'nóveles' Ruiz de Azúa, Elena López Riera con 'El agua' y Carlota Pereda por 'Cerdita'. "Hay más mujeres formándose en escuelas de cine. Eso se nota. Y por otra parte, las mujeres -sigue desarrollando con pasión Susi Sánchez-, sobre todo las jóvenes, tienen mucha conciencia de la fuerza que tienen y la necesidad de contar las historias desde otro lugar, un lugar más íntimo y más profundo también".

En la escritura de esas historias hay también cada vez más mujeres. Una de ellas es Isabel Peña, nominada al Mejor Guión por 'As bestas', un texto escrito, una vez más, mano a mano con su socio Rodrigo Sorogoyen. Isabel es una de las guionistas más conocidas de nuestro país. Acumula cuatro nominaciones a los Goya con la de este año y tiene uno en casa ya por 'El reino'. "Lo que ha pasado este año no es normal. Nunca se ha dado la circunstancia de que haya habido tantísimas mujeres nominadas, sobre todo en la categoría de dirección. Es una noticia buenísima para todos y no es algo casual. Es fruto de mucho esfuerzo, es precioso, me emociona y creo que se va a quedar esta tendencia", nos cuenta Peña.

¿Y a qué se debe este fenómeno, puntual o tendencia, preguntamos a algunas de las nominadas? "Es una suma de muchos factores -argumenta Peña-. Tiene que ver el sistema de cuotas y tiene que ver el movimiento feminista que empezó en 2016 y que se ha ido consolidando poco a poco. Estos dos aspectos son muy importantes, y ambos se han retroalimentando. Cada vez hay más referentes, más estudiantes de instituto de 18 años que van a creer que tiene sentido apuntarse a una escuela de cine. Yo recuerdo cuando opté a la escuela de cine apenas tenía referentes femeninos. Pensar que estas jóvenes pueden estar arropadas y nutridas me parece super importante".

Muchos de las grandes películas de este año no hubieran sido posible sin un productor, o mejor dicho, productora detrás para sacarlo adelante. María Zamora es una de ellas. Elastica Films, su compañía, es una de las responsables de 'Alcarrás', la película de Carla Simón que consiguió el Oso de Oro en el Festival de Berlín y que tiene 18 nominaciones a los Goya. También puede presumir de tener a mujeres nominadas en categorías en las que no suelen aparecer muchos nombres de mujer como Mejor Dirección de Fotografía, Daniel Cajías, o Mejor Montaje, Ana Pfaff. "Es una alegría enorme -cuenta con una gran sonrisa María Zamora-. Llevo viniendo muchos años a los Goya y no había visto nunca tantas mujeres alrededor. Y eso me hace muy feliz. Feliz por mis compañeras productoras, por las directoras, como Elena López Riera, Carlota Pereda, Alauda... Y tantas, tantas otras".

La pregunta en el aire, más allá de quién gane los Goya en cada categoría, es si esta mayor presencia femenina es un espejismo, fruto de la casualidad o una tendencia. Zamora se muestra convencida: "Esto no es una tendencia, sino algo que se va a quedar. Hay un relevo generacional y también hay una intención de que esta paridad llegue alguna vez a cumplirse. Por ahora simplemente estamos creciendo en número. Pero para la paridad todavía falta".

Opinión parecida tiene Laura Galán, protagonista de 'Cerdita': "Espero que dentro de poco no nos sorprenda tanto. Me alegra muchísimo que este año haya tanta directora, tanta productora, tanta calidad. Pero espero que dentro de poco no nos sorprenda, que sea la norma. Eso sería precioso y yo creo que vamos por buen camino". "En mi sector, el guión, -explica Isabel Peña- hay ya muchas guionistas mujeres. Pero todavía los grandes títulos se los suelen llevar muchas veces los hombres. Hay mucha guionista de tele, de programa, pero creo que queda aún mucho trabajo por hacer". El remate lo da Susi Sánchez: Espero que siga pasando más porque todavía hacen falta muchas más mujeres. De momento siguen siendo insuficientes".