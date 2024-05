La Policía recupera un retrato de Francis Bacon valorado en más de 5 millones que fue robado en 2015

Las fuerzas de seguridad han logrado recuperar un retrato del gran pintor irlandés, Francis Bacon. El cuadro está valorado en más de cinco millones de euros, y fue robado junto a otras cuatro obras en una vivienda de Madrid, hace nueve años. 16 personas ya han sido detenidas y la policía los identifica como "ciudadanos españoles relacionados con organizaciones del este de Europa".

El hombre que aparece en el retrato recuperado es un banquero español, último gran amor de pintor irlandés que pasó muchas temporadas en Madrid a finales de los años 80. Fue durante esta temporada cuando Francis Bacon pintó estos cinco retratos de su pareja. Al morir, Bacon decidió dejarle parte de su herencia, y desde entonces los cinco lienzos valorados en 30 millones de euros permanecieron colgados en las paredes de su vivienda, en el centro de Madrid.

Fue en verano de 2015, cuando al menos tres individuos entraron en la vivienda, logrando llevarse los cuadros sin dejar huellas. Poco después, los delincuentes intentaron venderlos, y fue esto lo que les delató, ya que grabaron un vídeo para enviárselo a posibles compradores. Los investigadores lo pudieron identificar gracias a las anotaciones del marco que aparecían en el mismo.

En 2017 lograron recuperar tres de estas obras perdidas, y ha sido ahora cuando se ha recuperado la cuarta, valorada en cinco millones de euros. Sin embargo, aún falta una: "la operación continúa abierta, a la espera de la localización del quinto cuadro que falta", explican agentes de la Policía Nacional.

Robos de arte

Hace unos meses el Museo Británico se vio envuelto de polémica, tras conocerse que uno de sus trabajadores llevaría años robando piezas que, pese a no ser de exposición, se utilizaban para trabajos académicos y de investigación. Piezas que databan de los siglos XV y XIX y algunas de las cuales podrían haber resultados dañadas. Desde el museo calificaron los hechos como "el mayor incidente de seguridad en más de una década" y comenzaron una carrera a contrarreloj para poder recuperar todas las piezas.

El trabajador fue despedido del museo, y Hartwig Fischer, director del museo, comunicó a los medios algunas de las medidas que decidieron tomar: "Hemos reforzado nuestras medidas de seguridad y estamos colaborando con expertos externos para llevar a cabo un informe exhaustivo", además hizo especial hincapié en la "recuperación de todas las piezas".

Según comunicó el diario 'The Daily Telegraph', se descartaba que el robo hubiera podido ser con motivos políticos o ideológicos, por lo que el motivo del robo no habría sido el de repatriar los objetos del museo al país de origen. Los expertos advierten de que las piezas son "irremplazables", aunque desde el museo en un principio no quisieron indicar cuáles son y cuántas piezas faltaban.

Por desgracia, no es el primer robo a un museo que se registra, ya que el coleccionar obras de manera ilícita, parece ser un juego para los ladrones. En 2019, se encontró en una bolsa de basura el cuadro 'Retrato de una dama' de Gustav Klimt, que llevaba 22 años desaparecido, después de que 1997 fuera robado de la Galería Ricci Oddi en Piacenz (Italia).

