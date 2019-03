Plantean un proyecto de turismo patrimonial en el Barrio de las Letras

El presidente de la Asociación de Cervantistas y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Lucía Megías, ha hecho una valoración "positiva" del posible hallazgo este martes de los restos del escritor Miguel de Cervantes en el Convento de las Trinitarias de Madrid aunque ha manifestado su "decepción" ante la ausencia de un proyecto que establezca "qué hacer" con los restos.

"Lógicamente la valoración es muy positiva porque conocer un poco más la vida de Cervantes que tiene tantos misterios es un avance pero menos positivo ha sido el proceso: no ha sido a través de un proyecto organizado y no se sabe qué se va a hacer al respecto", ha afirmado. Por ello, ha indicado que les "hubiera gustado que hubiera sido un proyecto más ambicioso y que la constatación de este hecho que se sabía llevara a plantear un proyecto cultural, turístico y patrimonial del Barrio de las Letras de Madrid".

Lucía Megías ha subrayado que "existía la certeza" de que el cuerpo estaba en el convento aunque ha destacado "el avance" de los investigadores, que han concretado el lugar exacto, lo que supone "un punto final". "Pero en esa constatación lo que esperábamos es el paso después", ha reiterado. "Dilucidar de los 11 cuerpos encontrados en el osario, cuál es el hueso o no de Cervantes, no creo que aporte nada. Ahora hay que rescatar el espacio dónde vivió y creó sus obras, no sólo en las Trinitarias sino en todo el Barrio de las Letras", ha añadido, al tiempo que ha calificado este proyecto de "gran reto".

En este sentido, ha planteado la puesta en marcha de un proyecto de turismo patrimonial basado en la cultura y en el conocimiento del Barrio de las Letras de Madrid, así como en la literatura del Siglo de Oro, pues lo "adecuado" sería conseguir "con inversión pública turismo cultural y avanzar en el conocimiento de la cultura".

En este punto, ha asegurado que se ha constatado un aumento en el número de visitas a la zona "sin haber creado una infraestructura, que sería lo adecuado", ya que a su juicio el hallazgo implica "una fuente de difusión y promoción de la Marca España". Además, ha lamentado que, a pesar de haberse puesto a disposición del Ayuntamiento de Madrid, a través del Delegado de las Artes, hayan recibido "buenas palabras pero nada más".

CERVANTES, FIGURA INTERNACIONAL

La Asociación de Cervantistas, con sede en Alcalá de Henares (Madrid) cumple este años su 25 aniversario y cuenta con 500 socios de 42 países. Como destaca su presidente, se trata de la asociación "más grande dedicada al conocimiento y estudio de la vida y obra de Cervantes".

A finales de junio (del 29 de junio al 3 de julio) tendrá lugar su IX Congreso en la Universidad de São Paulo (Brasil), cuyo programa está definido pero en el que "previsiblemente" se aborde este hallazgo. Su presidente también ha señalado que el próximo 27 de marzo en Berlín (Alemania) impartirá una conferencia en el Congreso de la Asociacion de Cervantistas de Norteamérica en la que tratará este asunto, "no sólo el tema de los huesos sino la poca documentación ya que es un personaje que han mantenido los biógrafos a lo largo del tiempo".

Asimismo, para el mes de mayo, está prevista la celebración de unas jornadas de análisis en la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Estudios Madrileños en las que se abordarán los permenores y la repercusión del hallazgo.

NIEGA QUE HAYA QUERIDO SACAR RÉDITO ELECTORAL CON CERVANTES

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha negado este miércoles que haya querido sacar rédito electoral con el hallazgo de algunos posibles restos del escritor Miguel de Cervantes y ha defendido el beneficio que esto tendrá en un futuro, tanto a nivel cultural como turístico. "No, le puedo asegurar que no", ha aseverado al ser preguntada por si el momento del anuncio tiene algo que ver con que se vayan a celebrar próximamente elecciones.

"He pensado poco en el rédito electoral en los últimos años", ha continuado Botella, quien ha explicado que cuando le propusieron financiar la búsqueda de Cervantes, pensó y piensa ahora que "era bueno para España, para Madrid y para la cultura en español". En este sentido, ha destacado que tenemos la misma cultura que 500 millones de personas y que "Cervantes es el más grande escritor de la historia, desde luego, en español", por lo que "merece la pena tratar de buscar sus restos porque tendrá un beneficio para la cultura española".

Así, ha indicado que hay latinoamericanos que vienen a España "buscando sus raíces y vendrán a visitar la tumba de Cervantes" y esto, ha añadido, "tendrá un beneficio para el turismo, la cultura, y el Barrio de las letras".