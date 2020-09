Pedro Alonso, Berlín en 'La casa de papel', desvela los secretos de la quinta temporada: “Soy un especialista en evadirme”

Berlín tiene rasgos de gentleman en la serie 'La casa de Papel' pero quizás sea el rastro que deja en el personaje el propio actor. Pedro nos recibe con una sonrisa y un beso en la distancia. Amable, simpático y muy lejos del estrés que a cualquiera le puede suponer estar casi constantemente asediado por fans.

¿Te ha cambiado mucho la vida?

"La vida se nos ha movido muy fuerte a todos los de 'La casa de papel'. Es todavía hoy difícil de dimensionar que uno de pronto se suba a un fenómeno de este calibre que en poco tiempo lo ven decenas de millones de personas".

Pedro confiesa que se esfuerza cada día por reforzar sus intenciones y recordar cuál es el camino que quiere seguir. No por ello deja de lado el valor que supone trabajar en un proyecto como este: "Agradezco la parte buena de estar en un proyecto con gente con tanto talento".

A pesar de que la serie le ha ocupado gran parte del tiempo en los últimos años, Pedro no ha dejado de trabajar después de acabar su último largometraje 'El silencio del pantano'. Su carácter polifacético le ha llevado a aprovechar el momento efervescente que vive. Entre el rodaje de la quinta temporada intercala también la presentación de un libro donde se podrán ver sus dibujos, de los cuales tiene previsto inaugurar una exposición en breve en Italia. Pero además prepara un documental del que no ha querido darnos detalles.

Rodaje en tiempos de coronavirus

*Para la cultura ha sido un mazazo esta crisis

"Ha sido un agujero negro que no sabemos a dónde conduce, hay muchos modelos de negocio que no saben a dónde van a parar. En el rodaje de 'La casa de papel' hay un nivel de escrúpulo exquisito porque si enferma alguien es una catástrofe. Pero este proyecto es un buque mercante grande, hay mucha musculatura para que esto se mantenga en marcha y hay un celo tremendo por que todo vaya bien. Trabajamos con mucha distancia de seguridad, con menos contacto entre nosotros…creo que es una de las pocas series donde no se ha enfermado nadie y ojalá nos acompañe la fortuna".

¿Qué se puede contar de la nueva temporada?

¿Hay algo que se pueda contar? La serie creada por Alexi Pina y producida por Atresmedia ha sabido guardar durante mucho tiempo la incógnita de las tramas que se suceden en cada capítulo. Y en esta su ya última temporada no podía ser menos. "Lo único que puedo contaros es que se dirige hasta el final y que soy un ángel rodeado de seres angelicales (risas)" Entonces Berlín…¡no está muerto! Aunque sin detalles de su reaparición, podemos confirmar que Berlín seguirá en la última de las temporadas. "Álex Pina y los guionistas nos han demostrado que la vida y la exposición tienen riesgos muy serios (risas…) Soy un especialista en evadirme".

La serie ha sido todavía más seguida durante el confinamiento

"Los jóvenes han tenido parte de culpa en esto, para llegar a convertirnos en un fenómeno así los jóvenes lo tienen que haber abrazo. La gente joven es la que seguramente ha aupado la ola. 'La casa de papel' es la serie no anglosajona más vista de la historia y sus números abruman, tiene 190 millones de seguidores en todo el mundo y durante el confinamiento muchos estaban encerrados en casa y algunos han tenido un consumo compulsivo de ella. En cualquier caso procuro leerlo desde la parte positiva".

Una de esas caras positivas que le deja el éxito abrumador es el poder participar en un concierto con una orquesta sinfónica. Se trata del Festival de Música de Cine de Tenerife, Fimucité, que estos días se celebra en Tenerife y donde se rinde homenaje a la serie. Fimucité cumple 14 ediciones y este año a pesar de la crisis han realizado un esfuerzo por continuar con el evento que cada año recrea las bandas sonoras de películas gracias a la Orquesta Sinfónica de Tenerife dirigida por el maestro Diego Navarro.

Por unos días el Auditorio Adán Martín se convierte en la sede de 'La Resistencia' un título muy acorde también con estos tiempos de crisis en los que estamos inmersos. Al igual que hiciera en la serie, Pedro cantará. Lo hará acompañando a los músicos de la sinfónica en varios temas. Y aunque no ha querido desvelar por completo su participación uno de ellos, como no, el 'Bella Ciao' que cantarán con el público.

No te pierdas el saludo cariñoso que nos ha dejado Pedro Alonso para todos los espectadores y seguidores de Antena 3 Noticias en redes sociales y la página web.